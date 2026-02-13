Linh vật ngựa độc đáo hút khách check-in ở đường hoa Phú Mỹ Hưng

(PLO)- Nhiều linh vật ngựa được thiết kế nổi bật giữa không gian rực rỡ sắc xuân đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh tại đường hoa Phú Mỹ Hưng, TP.HCM.
Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 được đầu tư trên diện tích 7.000m2, kéo dài khoảng 700m (dọc theo hồ Bán Nguyệt của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM). Với chủ đề "Xuân gắn kết", đường hoa được tạo điểm nhấn với nhiều linh vật ngựa độc đáo cùng hàng loạt tiểu cảnh hoa kiểng, khu vực trang trí nghệ thuật đặc sắc.
Ghi nhận của PV vào chiều 12-2, không khí tại đường hoa Phú Mỹ Hưng vô cùng nhộn nhịp, càng về tối dòng người đổ về địa điểm này du xuân ngày càng nhiều.
Với không gian đan xen hài hòa giữa yếu tố truyền thống kết hợp cùng sự hiện đại trong kỷ nguyên mới, đường hoa Phú Mỹ Hưng trở thành địa điểm "hot" cho nhiều bạn trẻ đến check-in.
Áo dài sự lựa chọn ưu tiên của nhiều chị em phụ nữ khi đến đường hoa Phú Mỹ Hưng vui chơi.
Bên cạnh việc bố trí nhiều tiểu cảnh, hoa kiểng, đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay cũng chú ý đến việc tạo không gian để các trẻ nhỏ vui chơi, giải trí bên gia đình.