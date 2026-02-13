Linh vật ngựa độc đáo hút khách check-in ở đường hoa Phú Mỹ Hưng 13/02/2026 08:00

(PLO)- Nhiều linh vật ngựa được thiết kế nổi bật giữa không gian rực rỡ sắc xuân đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh tại đường hoa Phú Mỹ Hưng, TP.HCM.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 được đầu tư trên diện tích 7.000m2, kéo dài khoảng 700m (dọc theo hồ Bán Nguyệt của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM). Với chủ đề "Xuân gắn kết", đường hoa được tạo điểm nhấn với nhiều linh vật ngựa độc đáo cùng hàng loạt tiểu cảnh hoa kiểng, khu vực trang trí nghệ thuật đặc sắc.

Ghi nhận của PV vào chiều 12-2, không khí tại đường hoa Phú Mỹ Hưng vô cùng nhộn nhịp, càng về tối dòng người đổ về địa điểm này du xuân ngày càng nhiều.

Linh vật ngựa chính của đường hoa Phú Mỹ Hưng cao 4,5 m, được tạo hình từ những khối đa giác hiện đại, đứng hiên ngang bên lũy tre làng truyền thống. Chị Huỳnh Lê Khánh Ngọc (phường Phú Mỹ, TP.HCM) cùng những người bạn check-in bên linh vật chính của đường hoa. "Do đường hoa được trang trí dọc theo Hồ Bán Nguyệt nên không khí rất mát mẻ, hôm nay có nhiều gia đình đến đây chụp ảnh bên cạnh bờ hồ, hoa, tiểu cảnh... tạo nên sự nhộn nhịp và phấn khởi"- Chị Khánh Ngọc nói.

Đại cảnh "Xuân mãnh khởi" với đàn ngựa 8 con làm từ vật liệu vân gỗ đang trong tư thế phi nước đại. Tạo hình với ngụ ý "mã đáo thành công" như một lời chúc tài lộc, công việc hanh thông năm mới, đây còn là biểu trưng cho sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân TP.HCM﻿ trong kỷ nguyên mới.



﻿ Với không gian đan xen hài hòa giữa yếu tố truyền thống kết hợp cùng sự hiện đại trong kỷ nguyên mới, đường hoa Phú Mỹ Hưng trở thành địa điểm "hot" cho nhiều bạn trẻ đến check-in.



﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Áo dài sự lựa chọn ưu tiên của nhiều chị em phụ nữ khi đến đường hoa Phú Mỹ Hưng vui chơi.

Linh vật ngựa trong tiểu cảnh "Xuân khải hoàn - Rạng danh non sông" thông qua truyền thuyết Thánh Gióng là một trong những linh vật tạo điểm nhấn, thu hút du khách mỗi khi đến đường hoa. Cụm tiểu cảnh được thi công tỉ mỉ nhằm thể hiện hào khí hào hùng và sức mạnh nội tại của dân tộc trước vận hội mới.

Cụm mô hình xe ngựa “Bốn mùa hương sắc” được bố trí liền kề khu vực tiểu cảnh Thánh Gióng được nhiều người lựa chọn để ghi lại những khoảnh khắc cùng nhau.

Một số gia đình đưa em nhỏ đến trải nghiệm gian hàng tò he (đoạn cuối đường hoa), một trong những trò chơi dân gian đặc sắc được tái hiện tại đường hoa Phú Mỹ Hưng.

﻿ Bên cạnh việc bố trí nhiều tiểu cảnh, hoa kiểng, đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay cũng chú ý đến việc tạo không gian để các trẻ nhỏ vui chơi, giải trí bên gia đình.