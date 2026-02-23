Xuyên đêm thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

THUẬN VĂN

(PLO)- Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM khép lại sau 8 ngày mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và du khách.

Đúng 21 giờ ngày 22-2 (tức mùng 6 Tết) đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) tạm ngưng phục vụ và tiến hành dọn dẹp, trả lại mặt như trước. Riêng hai linh vật ngựa chính tại cổng chào và đại cảnh "Giang sơn cẩm tú" được giữ lại đến 21 giờ ngày 22-3.

Theo ghi nhận của PV, không khí tại đường hoa Nguyễn Huệ trở nên tất bật khi công nhân liên tục tháo dỡ, vận chuyển các hạng mục trang trí. Nhiều đại cảnh quy mô lớn như “Nhất Mã Thong Dong” cao gần 7m, “Đèn Kéo Quân”, “Ngựa chín Hồng Mao”… lần lượt được tháo dỡ. Hệ thống kỹ thuật, tiểu cảnh cũng được thu gom gọn gàng để sớm hoàn trả mặt bằng.

đường hoa Nguyễn Huệ (9).jpg
Sau 8 ngày liên tiếp mở cửa (từ ngày 15 đến 22-2), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đón hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan và du xuân.
đường hoa Nguyễn Huệ (13).jpg
Linh vật ngựa tại cổng chào chính và đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” tại khu vực cổng kết (giáp đường Tôn Đức Thắng) được giữ lại đến 21 giờ ngày 22-3.
﻿ đường hoa Nguyễn Huệ (17).jpg
đường hoa Nguyễn Huệ (8).jpg
Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu 23 năm tổ chức thành công của Đường hoa Thành phố, phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách qua các kỳ.
đường hoa Nguyễn Huệ (6).jpg
Đúng 21 giờ, đường hoa Nguyễn Huệ tạm ngưng phục vụ và tiến hành dọn dẹp, trả lại mặt như trước. Hàng chục công nhân tất bật tháo dỡ linh vật ngựa tại đại cảnh "Nhất Mã Thong Dong".
3337037984863807262 (3).jpg﻿
﻿ 3337037984863807262 (1).jpg﻿
3337037984863807262.jpg
đường hoa Nguyễn Huệ (7).jpg
Linh vật ngựa nhỏ, tiểu cảnh được các địa phương di dời về phục vụ trang trí cảnh quan tại các phường, xã.
đường hoa Nguyễn Huệ (5).jpg
đường hoa Nguyễn Huệ (12).jpg
Từng chậu hoa, cây kiểng được phân loại kỹ càng, trước khi tháo dỡ khỏi đường hoa.
﻿ đường hoa Nguyễn Huệ (10).jpg﻿
﻿ đường hoa Nguyễn Huệ (2).jpg﻿
đường hoa Nguyễn Huệ (1).jpg
Phương tiện cơ giới và nhân viên điện lực của Công ty chiếu sáng công cộng TP.HCM tất bật tháo dỡ hệ thống điện chiếu sáng cho đường hoa, nhiều thiết bị điện chuyên dụng được vận chuyển ngay trong đêm.
đường hoa Nguyễn Huệ (18).jpg﻿
đường hoa Nguyễn Huệ (3).jpg﻿﻿
đường hoa Nguyễn Huệ (11).jpg﻿
Các khu vực được phân chia để triển khai đồng loạt, bảo đảm tiến độ, an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.
1417732701649534728.jpg
Hệ thống kỹ thuật, tiểu cảnh cũng được thu gom gọn gàng để sớm hoàn trả mặt bằng.
