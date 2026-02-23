Xuyên đêm thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

(PLO)- Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM khép lại sau 8 ngày mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và du khách.
Đúng 21 giờ ngày 22-2 (tức mùng 6 Tết) đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) tạm ngưng phục vụ và tiến hành dọn dẹp, trả lại mặt như trước. Riêng hai linh vật ngựa chính tại cổng chào và đại cảnh "Giang sơn cẩm tú" được giữ lại đến 21 giờ ngày 22-3.
Theo ghi nhận của PV, không khí tại đường hoa Nguyễn Huệ trở nên tất bật khi công nhân liên tục tháo dỡ, vận chuyển các hạng mục trang trí. Nhiều đại cảnh quy mô lớn như “Nhất Mã Thong Dong” cao gần 7m, “Đèn Kéo Quân”, “Ngựa chín Hồng Mao”… lần lượt được tháo dỡ. Hệ thống kỹ thuật, tiểu cảnh cũng được thu gom gọn gàng để sớm hoàn trả mặt bằng.
Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu 23 năm tổ chức thành công của Đường hoa Thành phố, phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách qua các kỳ.
Từng chậu hoa, cây kiểng được phân loại kỹ càng, trước khi tháo dỡ khỏi đường hoa.
Phương tiện cơ giới và nhân viên điện lực của Công ty chiếu sáng công cộng TP.HCM tất bật tháo dỡ hệ thống điện chiếu sáng cho đường hoa, nhiều thiết bị điện chuyên dụng được vận chuyển ngay trong đêm.
Các khu vực được phân chia để triển khai đồng loạt, bảo đảm tiến độ, an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.