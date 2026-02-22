Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 22/02/2026 17:12

(PLO)- Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM khép lại với hơn 1,8 triệu lượt khách, ghi dấu ấn bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại.

Chiều 22-2, Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM đã có thông tin tổng kết chương trình với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, chính thức khép lại sau nhiều ngày phục vụ người dân và du khách.

Gia đình anh Anh Thành (bìa trái, phường Bình Thạnh, TP.HCM) chung vui tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. ẢNH: THUẬN VĂN

Theo đó, Đường hoa với hai phiên bản trải nghiệm trong cùng một không gian đã chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan, thưởng lãm. Đáng chú ý, nhiều người dân và du khách đã quay trở lại ít nhất hai lần để trải nghiệm trọn vẹn cả hai phiên bản.

Đường hoa khép lại bằng buổi trình diễn mapping cuối cùng vào lúc 21 giờ ngày 22-2 (mùng 6 Tết). Công nghệ mapping lần đầu tiên được tổ chức tại Đường hoa đã hoàn thành 22 suất trình chiếu với 5 kịch bản tương ứng ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, biểu trưng cho sự lưu chuyển và biến đổi không ngừng.

Chị Ngọc Hân (phường Tân Định, TP.HCM) cùng dì du xuân tại đường hoa trong những ngày Tết. Ảnh: THUẬN VĂN

Tết Bính Ngọ 2026 đồng thời đánh dấu 23 năm tổ chức thành công của Đường hoa Thành phố, phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách qua các kỳ. Công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, từ khâu chuẩn bị, thiết kế, truyền thông, thi công, đảm bảo an ninh trật tự đến khai mạc, phục vụ, bế mạc và thu dọn.

﻿ Công nghệ AR với phiên bản “ngựa phi” tích hợp trên nền tảng TikTok, có thể trải nghiệm ở bất kỳ không gian và thời gian nào, cũng thu hút đông đảo người tham gia.

Theo ban tổ chức, đại cảnh cổng chào và cổng kết của Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được lưu giữ đến 21 giờ ngày 22-3-2026, tròn một tháng sau thời điểm bế mạc. Ngoài ra, năm 2026 cũng ghi dấu sự mở rộng quy mô tổ chức khi Đường hoa được thực hiện đồng bộ tại ba địa điểm gồm Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm (phường Bình Dương) và Công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu). Tổng lượt khách tham quan tại cả ba điểm ghi nhận đạt trên 2,2 triệu lượt.