Hàng nghìn người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc 15/02/2026 22:13

(PLO)- Tối 15-2 (28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến du xuân, thưởng ngoạn không gian rực rỡ giữa trung tâm TP.HCM.

Dự lễ khai mạc có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; cùng các khách mời quốc tế.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, đường hoa năm nay mang diện mạo mới, không gian được mở rộng, kết hợp hình tượng linh vật ngựa tràn đầy năng lượng cùng nhiều đại cảnh giàu cảm xúc. Bên cạnh đó là các yếu tố công nghệ, trải nghiệm sáng tạo nhằm tạo thêm điểm nhấn cho người tham quan.

Theo ban tổ chức, đường hoa không chỉ là điểm nhấn văn hóa – du lịch dịp Tết mà còn gửi gắm thông điệp về niềm tin, khát vọng phát triển của TP.HCM trong năm mới.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mở cửa phục vụ công chúng từ tối 15-2 đến 21 giờ ngày 22-2-2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

Trước giờ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM đã làm lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn tiến hành dâng hoa tại tượng đài Bác.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc đường hoa.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM chụp ảnh lưu niệm tại đường hoa.

Ngay sau lễ khai mạc, hàng nghìn người đã đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để chiêm ngưỡng không gian hoa xuân lung linh, rực rỡ ánh sáng.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đầu năm bên các tiểu cảnh, đại cảnh được đầu tư công phu.

Không khí náo nhiệt, rộn ràng trải dài suốt tuyến đường, tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng thành phố.

Gia đình anh Phú Thạnh chia sẻ bất ngờ với không gian đường hoa về đêm. “Không gian tấp nập du khách và người tham quan, linh vật ngựa có kích thước ấn tượng, hoa rất đẹp... tạo nên không khí Xuân tươi đẹp cho thành phố mình” - anh Phú Thạnh nhấn mạnh.

Các đại cảnh, tiểu cảnh ở đường hoa trong tình trạng chật kín người tham quan.

Linh vật ngựa tại đại cảnh “Nhất mã thong dong” nổi bật tại đường hoa thu hút người dân và du khách.

Các linh vật ngựa kết hợp cùng công nghệ ánh sáng hiện đại tạo nên vẻ đẹp lấp lánh về đêm.

Gia đình anh Phú Vinh, ngụ phường Gò Vấp đang chụp ảnh cùng những gốc hoa mai đại thụ hơn 100 tuổi. “Đây là năm thứ 5 tôi và gia đình đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ. Ban đêm các linh vật ngựa được thiết kế trông to lớn, oai phong kết hợp cùng ánh sáng đặc sắc tạo nên khung cảnh lung linh. Tôi và mọi người sẽ tranh thủ đến vào ban ngày để chụp ảnh thêm” - Anh Vinh nói.

Anh Duy cùng gia đình check-in bên trong khu vực đại cảnh “Nhất mã thong dong”. Chiều nay anh đưa cả nhà từ xã Bình Chánh lên trung tâm TP.HCM để chờ đến giờ vào tham quan đường hoa. "Đây cũng là năm thứ 3, tôi đến với đường hoa, mỗi năm đường hoa lại được thiết kế độc đáo, mang một nét đẹp riêng. Nhiều linh vật ngựa năm nay rất ấn tượng” - anh Duy chia sẻ.