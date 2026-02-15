Hàng nghìn người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc

Dự lễ khai mạc có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; cùng các khách mời quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, đường hoa năm nay mang diện mạo mới, không gian được mở rộng, kết hợp hình tượng linh vật ngựa tràn đầy năng lượng cùng nhiều đại cảnh giàu cảm xúc. Bên cạnh đó là các yếu tố công nghệ, trải nghiệm sáng tạo nhằm tạo thêm điểm nhấn cho người tham quan.
Theo ban tổ chức, đường hoa không chỉ là điểm nhấn văn hóa – du lịch dịp Tết mà còn gửi gắm thông điệp về niềm tin, khát vọng phát triển của TP.HCM trong năm mới.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mở cửa phục vụ công chúng từ tối 15-2 đến 21 giờ ngày 22-2-2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).
Hai phiên bản tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ
Phiên bản ban ngày: Bản giao hưởng màu sắc rực rỡ dưới nắng xuân
Dưới ánh nắng rực rỡ của phương Nam, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại. Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, linh vật này được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4m, với “Chín hồng mao” mang ý nghĩa viên mãn – cát tường – trọn vẹn, kết hợp các gam màu nóng – lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu tạo nên một “biển màu sắc” thay đổi liên tục theo góc nhìn của du khách.
Điểm nhấn của Đường hoa năm nay là “Nhất mã thong dong”, là linh vật lớn nhất Đường hoa với chiều cao gần 7m. Được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong.
Trong khi đó, lấy cảm hứng từ bản dân ca Lý ngựa ô đầy ngọt ngào, cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn, màu xanh ngả tím thời thượng. Điểm đặc biệt là bề mặt linh vật được hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.
Khu vực “Rực rỡ miền ký ức” có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.
Phiên bản ban đêm: Lễ hội ánh sáng và công nghệ Mapping đột phá
Khi màn đêm buông xuống, đường hoa Nguyễn Huệ thực hiện một bước chuyển mình ngoạn mục, trở thành một không gian nghệ thuật huyền ảo nhờ ứng dụng đồng bộ công nghệ ánh sáng và tương tác.
Công nghệ Mapping lần đầu xuất hiện tại đường hoa là đỉnh cao của sự đổi mới, khi hình ảnh được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Linh vật tại cổng chào sẽ kể câu chuyện sử thi về hành trình từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển của công nghệ và sự hợp nhất của siêu đô thị. Sự kết hợp giữa Mapping và cử động cơ học ở đầu và chân linh vật tạo nên một trải nghiệm sống động như thật. Hệ thống đèn viền LED chuyển động mềm mại dưới chân, kết hợp cùng các cánh cổng LED và ánh sáng đuổi, tạo nên một bản giao hưởng thị giác bùng nổ.
Đại cảnh cuối “Giang sơn cẩm tú” được thắp sáng bởi hệ đèn tĩnh và không có yếu tố chuyển động cơ học, nhưng chính kết cấu của linh vật khi kết hợp với ánh sáng ngoại cảnh lại tạo cảm giác chuyển động. “Giang sơn cẩm tú” quy tụ chín ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó ba ngựa chính biểu trưng cho Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi. Sáu ngựa nhỏ biểu trưng cho các khía cạnh của Thành phố được tạo hình với kết cấu nhiều lớp, tạo hiệu ứng lớp lang, chuyển động trên con đường ánh sáng.