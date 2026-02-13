Cận cảnh công viên số 1 Lý Thái Tổ và không gian tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19

(PLO)- Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ không gian tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của TP.HCM, một điểm đến công cộng cho người dân và du khách.
Trong 90 ngày làm việc, đơn vị thi công đã hoàn thành việc chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng tại số 1 Lý Thái Tổ. Công trình không chỉ là không gian để tưởng niệm các nạn nhân COVID-19, mà còn mở ra một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị.
Sáng 13-2 (tức 26 tháng Chạp), nhiều người đã đến công viên để ngắm nhìn những hình ảnh, biểu tượng về sự chung sức đồng lòng của người dân TP.HCM vượt qua đại dịch COVID-19. Một số gia đình đến công viên để tham quan không gian xanh, tập thể dục, check-in Tết...
Nhiều cây xanh lâu năm được giữ lại che bóng mát, hoa kiểng được đơn vị thi công bố trí thêm tạo không gian để người dân và du khách đến tham quan dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Cây xanh, hoa tươi được công nhân chăm sóc, tưới nước thường xuyên nhằm đảm bảo không gian, cảnh quan xanh.
Bên trong công viên bố trí khu vực riêng cho người dân tham gia một số môn thể thao như: bóng đá, bóng gỗ, cầu lông...