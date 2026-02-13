Cận cảnh công viên số 1 Lý Thái Tổ và không gian tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19 13/02/2026 12:54

(PLO)- Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ không gian tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của TP.HCM, một điểm đến công cộng cho người dân và du khách.

Video: Công viên số 1 Lý Thái Tổ và lời hứa ‘không để ai bị bỏ lại phía sau’. Thực hiện: HOÀI TRỌNG

Trong 90 ngày làm việc, đơn vị thi công đã hoàn thành việc chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng tại số 1 Lý Thái Tổ. Công trình không chỉ là không gian để tưởng niệm các nạn nhân COVID-19, mà còn mở ra một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị.

Sáng 13-2 (tức 26 tháng Chạp), nhiều người đã đến công viên để ngắm nhìn những hình ảnh, biểu tượng về sự chung sức đồng lòng của người dân TP.HCM vượt qua đại dịch COVID-19. Một số gia đình đến công viên để tham quan không gian xanh, tập thể dục, check-in Tết...

Trong suốt 90 ngày làm việc liên tục, đơn vị thi công đã biến khu đất trống tại số 1 Lý Thái Tổ thành công trình công cộng giữa lòng đô thị TP.HCM.

Quảng trường giọt nước, điểm nhấn của công viên số 1 Lý Thái Tổ. Với hình ảnh giọt nước rơi xuống, khi chạm mặt đất tạo nên một hố không gian như một lời nhắc nhở về thời điểm mà người dân TP.HCM đã cùng đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19.

Những chiếc lồng đèn, hoa hồng trắng trong lễ dâng hoa tưởng niệm vào tối 12-2 vẫn còn được giữ xung quanh tượng đài giọt nước.

Ở trung tâm quảng trường là tượng đài Giọt nước với một trái tim (ẩn bên trong), đại diện cho tấm lòng, sự sẻ chia và đùm bọc mà đồng bào đã dành cho nhau trong những ngày tháng đại dịch.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Giản bồi hồi khi đọc dòng chữ "Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về một rừng cây - Khi nghĩ về một rừng, tôi thường nhớ về nhiều người" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. "Trong những năm tháng dịch bệnh, người thân và một số bạn bè của tôi đã mất, ngày hôm nay khi nhìn thấy công trình, những hình ảnh này rất xúc động. Mọi sự mất mát, đau thương đã qua được nhắc nhớ để góp phần tạo động lực hướng đến tương lai" - Ông Giản nói.

Công viên cũng dành một phần không gian trưng bày một số hình ảnh về sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ, tình nguyện viên đã gác lại hạnh phúc riêng để chiến đấu với dịch bệnh, bảo vệ người dân trong khó khăn.

"Một công trình thật sự ý nghĩa tại TP.HCM không chỉ nhắc nhớ quá khứ mà còn tạo nên một không gian xanh, phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho nhân dân" - Anh Nguyễn Đình Minh (phường Hòa Hưng) chia sẻ.

Sáng 13-2, gia đình anh Quang Hưng (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đến công viên để dạo bộ. Anh cho biết rất ấn tượng bởi không gian xanh, rộng và thoát mát nơi đây.

Nhiều cây xanh lâu năm được giữ lại che bóng mát, hoa kiểng được đơn vị thi công bố trí thêm tạo không gian để người dân và du khách đến tham quan dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Cây xanh, hoa tươi được công nhân chăm sóc, tưới nước thường xuyên nhằm đảm bảo không gian, cảnh quan xanh.

Một số công trình hiện hữu trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ được gìn giữ, tiếp tục tôn tạo để chuyển đổi công năng, phục vụ nhân dân.

Cặp linh vật ngựa (song mã) được thiết kế, đặt giữa vườn hoa để mọi người đến check-in.

Bên trong công viên bố trí khu vực riêng cho người dân tham gia một số môn thể thao như: bóng đá, bóng gỗ, cầu lông...