Sắc xuân rực rỡ ở làng hoa Kim Dinh hơn 50 năm tuổi

Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, làng hoa Kim Dinh (phường Long Hương, TP.HCM) là một trong những vùng trồng hoa Tết lâu đời, nổi tiếng cung cấp hoa cho địa phương và khu vực Đông Nam Bộ.
Hiện nay, làng hoa có diện tích khoảng 20-22 ha với gần 160 hộ dân gắn bó với nghề. Dù trồng hoa quanh năm, nhưng vụ lớn nhất vẫn là phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Những ngày cận Tết, cả làng tất bật chăm sóc, cắt tỉa, vận chuyển để kịp đưa hoa ra thị trường.
Các loại hoa chủ lực được trồng tại đây gồm cúc đại đóa, cát tường, vạn thọ, cúc pha lê… mang sắc màu rực rỡ, tượng trưng cho may mắn, sung túc trong năm mới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trang trí ngày Tết, nghề trồng hoa còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Trải qua nhiều năm, làng hoa Kim Dinh không chỉ là nơi sản xuất nông nghiệp mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng mỗi dịp xuân về, góp phần tạo nên vẻ đẹp rộn ràng, tươi mới cho mùa Tết phương Nam.
Bộ ảnh của tác giả Nguyễn Văn Khởi gửi về cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã ghi lại những khoảnh khắc lao động cần mẫn và không khí rực rỡ tại làng hoa, qua đó tôn vinh vẻ đẹp của một làng nghề truyền thống đang góp phần làm nên “sắc màu mới” cho TP.HCM.
