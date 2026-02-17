Pháo hoa thắp sáng đêm giao thừa, TP.HCM hân hoan chào năm mới Bính Ngọ 17/02/2026 00:45

(PLO)- Đúng thời khắc giao thừa, những chùm pháo hoa rực rỡ đồng loạt bừng sáng trên bầu trời TP.HCM, hàng ngàn người dân và du khách cùng hòa nhịp đếm ngược, trao nhau lời chúc bình an, hạnh phúc trong năm mới Bính Ngọ 2026.

TP.HCM rực rỡ pháo hoa, người dân vỡ òa đón năm mới Bính Ngọ. Thực hiện: HOÀI TRỌNG - TRẦN LINH

Chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực trung tâm và các phường, xã. Các trận địa pháo hoa đồng loạt khai hỏa từ 0 giờ ngày 17-2-2026 (tức mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ) và kéo dài trong 15 phút, tạo nên “bản hòa tấu ánh sáng” rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Từ chiều tối 16-2 (29 tháng Chạp), dòng người đã đổ về các điểm vui chơi quen thuộc như đường hoa Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng, khu vực ven sông Sài Gòn để dạo xuân, chụp ảnh và chọn vị trí đẹp chờ đón giao thừa. Không khí càng về khuya càng náo nức. Những nhóm bạn trẻ rộn ràng check-in, các gia đình quây quần bên nhau, trẻ nhỏ háo hức trên vai cha mẹ – tất cả tạo nên bức tranh xuân sống động, đầy sắc màu.

Đúng 0 giờ, loạt pháo hoa tầm cao được bắn lên từ khu vực hầm sông Sài Gòn. Từng chùm pháo bung nở trên nền trời. Mọi người hào hứng tận hưởng không khí Tết vui tươi cùng người thân và gia đình, cùng chúc nhau những điều tốt lành trong năm mới.

Hình ảnh màn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại TP.HCM:

Hàng nghìn người chờ đón pháo hoa giao thừa tại đường hoa Nguyễn Huệ, đoạn giao với đường Tôn Đức Thắng.

Đúng 0 giờ, loạt pháo hoa tầm cao được bắn lên từ phía hầm sông Sài Gòn.

"Biển người" giơ cao điện thoại ghi lại màn pháo hoa giao thừa đẹp mắt.

Ngọc Tuyết (trái) và Thanh Yến (xã Hóc Môn, TP.HCM) di chuyển từ nhà đến trung tâm TP từ chiều để chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. "Chúc mọi người thật thành công và hạnh phúc trong năm Bính Ngọ 2026" - Ngọc Tuyết gửi gắm.

Hai bạn trẻ cùng thú cưng ghi lại khoảnh khắc cùng nhau trong năm mới.

Những màn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời trung tâm TP.

Cả nhà vui vẻ chào đón năm mới vui tươi và đầy kỳ vọng.

Các em nhỏ hào hứng khi thấy pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa.

Du khách nước ngoài cùng chia sẻ niềm vui với người dân TP.HCM trong đêm giao thừa.

Màn pháo hoa tầm thấp từ tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn).