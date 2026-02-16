Cận cảnh trận địa pháo hoa TP.HCM sẵn sàng bừng sáng đêm giao thừa

Chào đón Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 13 điểm tầm thấp tại trung tâm TP và các phường xã. Các trận địa pháo sẽ đồng loạt khai hỏa từ 0 giờ ngày 17-2-2026 (tức mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ) và kéo dài trong 15 phút.
Riêng trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) bố trí 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp và 10 giàn pháo hỏa thuật. Tại tòa tháp Saigon Marina IFC bố trí 90 giàn pháo tầm thấp và hơn 4.000 ống pháo hỏa thuật.
Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm, các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM và lực lượng dân quân tự vệ, công an địa phương phối hợp, khẩn trương hoàn thiện trận địa pháo hoa. Mọi công tác chuẩn bị, lắp đặt, kiểm tra và nghiệm thu tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn và tòa tháp Saigon Marina IFC đã hoàn tất trong sáng 16-2.
17 điểm bắn pháo hoa chào đón Tết Nguyên Đán 2026 tại TP.HCM
4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp:
- Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh)
- Khu vực trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương)
- Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu)
- Quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa)
13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp:
- Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn)
- Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới)
- Chợ Bình Điền (phường Bình Đông)
- Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây)
- Quảng trường Trung tâm Hành chính (phường Tân Mỹ)
- Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt)
- Dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu)
- Khu đô thị - thương mại - dịch vụ quảng trường xanh (phường Đông Hòa)
- Khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo)
- Khu biệt thự Kim Long (xã Nhà Bè)
- Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ)
- Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh (xã Dầu Tiếng)
- Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh, chợ Bình Điền (phường Bình Đông).