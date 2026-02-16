Cận cảnh trận địa pháo hoa TP.HCM sẵn sàng bừng sáng đêm giao thừa 16/02/2026 10:54

(PLO)- 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 150 giàn pháo tầm thấp, hơn 4.000 ống pháo hỏa thuật tại hai trận địa pháo đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) đã sẵn sàng thắp sáng bầu trời trung tâm TP.HCM trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chào đón Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 13 điểm tầm thấp tại trung tâm TP và các phường xã. Các trận địa pháo sẽ đồng loạt khai hỏa từ 0 giờ ngày 17-2-2026 (tức mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ) và kéo dài trong 15 phút.

Riêng trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) bố trí 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp và 10 giàn pháo hỏa thuật. Tại tòa tháp Saigon Marina IFC bố trí 90 giàn pháo tầm thấp và hơn 4.000 ống pháo hỏa thuật.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm, các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM và lực lượng dân quân tự vệ, công an địa phương phối hợp, khẩn trương hoàn thiện trận địa pháo hoa. Mọi công tác chuẩn bị, lắp đặt, kiểm tra và nghiệm thu tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn và tòa tháp Saigon Marina IFC đã hoàn tất trong sáng 16-2.

Tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn, công tác chuẩn bị trận địa pháo được tiến hành từ sớm.

Lực lượng dân quân tự vệ các phường hỗ trợ di chuyển các thùng pháo tầm thấp đến vị trí lắp đặt.

Các chiến sĩ dân quân tự vệ hỗ trợ kiểm tra pháo, dây dẫn trước khi đấu nối.

Từng thùng pháo hoa tầm thấp được kiểm tra kỹ trước khi lắp đặt theo sơ đồ, vị trí quy định.

Với quy mô hàng nghìn quả pháo cùng hệ thống bắn tự động hiện đại, TP.HCM đã sẵn sàng mang đến cho mọi người một màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rực rỡ sắc màu.



Việc lắp đặt, đấu nối trực tiếp pháo do các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM thực hiện.

﻿ Các quả pháo tầm cao với nhiều màu sắc, hiệu ứng ánh sáng được đấu nối dây dẫn chắc chắn, cho vào bệ phóng trước giờ khai hỏa.

Đến trưa cùng ngày, mọi công tác chuẩn bị cho trận địa pháo hoa tại khu vực hầm sông Sài Gòn gần như hoàn tất.

Tại tòa tháp Saigon Marina IFC, 90 giàn pháo tầm thấp và hơn 4.000 giàn pháo hỏa thuật được bố trí trên nhiều tầng cao, nhiều vị trí khác nhau.

﻿ Các đơn vị kỹ thuật đang khẩn trương lắp đặt hệ thống pháo hoa phục vụ đêm giao thừa, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho màn trình diễn ánh sáng được chờ đợi nhất thời khắc chuyển giao của năm.