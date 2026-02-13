Công an TP.HCM khuyến cáo khi sử dụng pháo hoa dịp Tết 13/02/2026 16:43

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, pháo hoa đã trở thành một phần không thể thiếu trong các sự kiện lễ hội, mang lại không khí tưng bừng, vui tươi.

Tuy nhiên, pháo hoa cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM khuyến cáo những lưu ý đảm bảo an toàn khi sử dụng và vận chuyển pháo hoa dịp Tết. Cụ thể:

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân muốn sử dụng pháo hoa phải có năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo; QCVN 04:2021/BCA quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ.

Người dân sử dụng pháo hoa đúng quy định, bảo đảm an toàn, phòng ngừa cháy nổ dịp Tết. Ảnh: THUẬN VĂN

Chỉ được sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị... mua tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. Loại pháo hoa mà cá nhân, tổ chức được phép đốt phải là pháo hoa không gây ra tiếng nổ do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Khi sử dụng pháo hoa, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn PCCC.

Tuyệt đối không được mua bán, sử dụng pháo “lậu”. Bảo quản pháo hoa ở vị trí an toàn, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, che chắn, chống va đập và tránh xa tầm tay trẻ em.

Khi đốt pháo hoa, người dân tuân thủ các quy định như:

Lựa chọn địa điểm sử dụng hợp lý: Pháo hoa chỉ nên được sử dụng tại các khu vực rộng rãi, không có vật liệu dễ cháy, xa các khu dân cư, cây cối và công trình dễ cháy, nổ.

Kiểm tra kỹ trước khi sử dụng: Trước khi đốt, người dùng cần kiểm tra kỹ các sản phẩm pháo hoa, bảo đảm không có dấu hiệu hư hỏng, ẩm ướt hoặc các yếu tố nguy hiểm khác.

Dùng pháo hoa đúng cách: Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ đúng quy trình khi đốt pháo. Hãy chắc chắn rằng khi đốt pháo, không có người đứng quá gần, tránh để pháo rơi vào các vật dụng dễ cháy.

Chuẩn bị phương tiện chữa cháy: như bình chữa cháy, vòi nước, xô cát… để xử lý kịp thời nếu xảy ra cháy, nổ.

Không tự ý sửa chữa hoặc sử dụng những pháo hoa đã bị hư hỏng.

Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để dập tắt đám cháy, đồng thời gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 hoặc sử dụng ứng dụng Báo cháy 114 và tiến hành tổ chức cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.