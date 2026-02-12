Tiểu thương bán lá dong 'ngồi trên đống lửa', giảm giá vẫn lo mất Tết 12/02/2026 15:10

(PLO)- Dù đã bước vào cao điểm Tết Nguyên Đán 2026, thị trường lá dong tại TP.HCM vẫn ảm đạm lạ thường khiến người bán thấp thỏm lo âu trước nguy cơ thua lỗ nặng nề.

Ghi nhận không khí mua bán ngày 25 tháng Chạp Tết Bính Ngọ 2026 tại các khu vực tập trung bán lá dong lớn của TP.HCM như đường Lê Văn Thọ (phường An Hội đông) hay khu vực Ông Tạ (phường Tân Sơn Nhất) cho thấy sự trầm lắng đáng ngại.

Dù nguồn hàng từ các nhà vườn đổ về tấp nập nhưng người mua ít khiến hàng loạt tiểu thương đứng ngồi không yên trước nguy cơ "ôm" hàng mất Tết.

Giá nhập tăng, bán ra giảm sâu mong vớt vát vốn liếng

Tại khu vực cuối đường Lê Văn Thọ, phường An Hội Đông (TP.HCM), những mùa Tết trước đây có hàng chục điểm bán lá dong mọc lên san sát, nhưng nay, số điểm bán giảm một nửa, khách ghé mua chỉ lác đác.

Ông Văn Hùng, một tiểu thương có thâm niên buôn lá từ Lâm Đồng về đây, cho biết chưa năm nào thị trường èo uột như năm nay. Giá lá nhập tại vườn ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk... năm nay tăng khoảng 15% so với năm ngoái do chi phí nhân công và vận chuyển leo thang. Tuy nhiên, để cạnh tranh và đẩy hàng đi, ông Hùng buộc phải giữ giá bán ra ngang bằng, thậm chí thấp hơn năm ngoái.

Những bó lá dong chất cao nhưng lượng khách mua không nhiều khiến tiểu thương lo lắng.

﻿Ảnh: QUANG HUY

Cụ thể, lá dong đại loại 1 đẹp nhất hiện có giá dao động từ 100.000 đến 120.000 đồng/bó (50 lá), giảm khoảng 20.000 đồng so với đầu vụ. Loại lá trung bình dùng để gói bánh tét có giá mềm hơn, chỉ từ 60.000 đến 80.000 đồng/bó. Riêng loại lá nhỏ hoặc lá vụn dùng để lót nồi chỉ còn khoảng 30.000 đến 40.000 đồng/bó nhưng vẫn rất kén người mua.

Người mua với số lượng lá dong hạn chế cho nhu cầu gia đình. Ảnh: QUANG HUY

Chị Ánh Tuyết - người bán lá dong tại đây chia sẻ mọi năm giờ này chị phải thuê thêm hai người phụ cột lá nhưng năm nay ngồi cả buổi sáng chỉ bán được vài bó lẻ. Nhìn những xe tải chở lá đi vào đổ hàng buộc phải chạy ra vì ế ẩm, chị Tuyết buồn rầu vì nhiều tiểu thương bán lá dong năm nay “mất” Tết.

Lá dong là vật liệu không thể thiếu để gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết của người Việt Nam. Ảnh: THANH CHI

“Nếu hết 28 Tết mà không bán hết thì chỉ còn nước bỏ đi, coi như mất trắng công sức cả vụ Tết” - chị Tuyết chia sẻ.

Cùng chung cảnh ngộ, tại khu vực thủ phủ lá dong Ông Tạ (đường Phạm Văn Hai, TP.HCM), không khí năm nay cũng không khả quan hơn.

Tiểu thương giảm giá bán từng ngày để bán nhanh hết hàng, mong huề vốn.

﻿Ảnh: THANH CHI

Khách mua online, chợ lá dong truyền thống vắng lặng

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ế ẩm này được cho là do sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen tiêu dùng của người dân thành phố. Bà Ngọc Lan, một khách mua hàng tại đường Lê Văn Thọ, cho biết những năm trước, gia đình bà có khi gói cả trăm bánh để tặng người thân, bạn bè. Năm nay bà chỉ mua đúng vài bó lá dong để gói tượng trưng vài cặp bánh cúng gia tiên.

Bà Lan tâm sự việc gói bánh chủ yếu để duy trì truyền thống cho con cháu cảm nhận không khí Tết, còn lại gia đình chọn mua bánh chưng, bánh tét làm sẵn hoặc được biếu tặng, vừa tiện lợi lại đỡ mất thời gian.

Còn rất ít gia đình ở thành phố duy trì truyền thống gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết cổ truyền. Ảnh: THANH CHI

Mặt khác, xu hướng mua sắm trực tuyến đang lấn sân mạnh mẽ các chợ truyền thống. Nhiều khách hàng lựa chọn đặt mua combo lá dong, lạt buộc trên các ứng dụng hoặc mạng xã hội để được giao tận nhà, tránh cảnh kẹt xe, khói bụi khi phải di chuyển ra các tuyến đường đông đúc. Điều này khiến lượng khách vãng lai tại các điểm bán trực tiếp giảm sút nghiêm trọng.

Ngoài lá dong, các quầy hàng còn còn lá chuối để gói các loại bánh ngày Tết. Ảnh: QUANG HUY

Dù đã nỗ lực giảm giá từng ngày nhưng với sức mua yếu như hiện nay, nỗi lo về một cái Tết thất thu đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết trên gương mặt những người buôn lá.