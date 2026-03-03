Lão nông nuôi chồn sản xuất đặc sản cà phê giá bạc triệu 03/03/2026 14:18

(PLO)- Từ đam mê món đặc sản cà phê chồn, một nông dân ở Gia Lai đã mày mò, dồn cả gia sản mở trang trại nuôi chồn để sản xuất thức uống bạc triệu mỗi kg.

Người có hướng đi lạ, tạo ra đặc sản cà phê chồn từ đam mê là ông Nguyễn Trung Nguyên (56 tuổi, ngụ tổ 2, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Mỗi kg đặc sản mà ông bán ra có giá từ 2-2,5 triệu đồng/kg, trung bình mỗi năm bán từ 200-300 kg.

"Nhờ enzyme đặc biệt trong dạ dày con chồn, hạt cà phê được lên men tự nhiên khiến cà phê chồn có vị thơm nồng, dịu nhẹ khác hẳn cà phê thông thường" - ông Nguyên chia sẻ.

Bên cạnh bán hàng đặc sản, ông còn bán hàng trăm con chồn hương giống và thương phẩm, thu hàng trăm triệu đồng/năm.

Từ vài cặp giống ban đầu, ông Nguyên đã xây dựng cho mình trang trại hơn 300 con chồn hương. Ảnh: LK.

Theo ông Nguyên, từ năm 2009, ông nghỉ làm gỗ bên Lào về nước ấp ủ mô hình nuôi, sản xuất cà phê chồn. Ông sang tận Đắk Lắk học hỏi mô hình và tham khảo rất nhiều tài liệu để áp dụng thực tế. Tuy nhiên, ba năm đầu cũng nếm không ít đắng cay do liên tục bị thất bại.

Sau nhiều năm mày mò nghiên cứu, ông Nguyên mới có quy trình chuẩn áp dụng riêng cho trang trại của mình. Bởi làm theo mô hình các trang trại khác đều không mang lại hiệu quả: con giống bị chết hoặc không sinh sản được.

Riêng chuồng trại, ông đã ba lần đập cũ, xây mới với số tiền đầu tư chuồng hơn tỉ đồng. Do chồn hương là loài sống về đêm, không theo bầy nên mỗi con phải có một lồng riêng.

Đến nay, ông đã thành công xây dựng cho mình trang trại khép kín, hiệu quả với hơn 300 con giống bố, mẹ. Hàng năm, có hàng trăm con chồn giống và thương phẩm bán ra thị trường.

Chồn hương (hay cầy hương) là loài thú hoang dã thuộc họ cầy, nổi tiếng với túi xạ hương quý trên bụng con đực. Đây là động vật ăn tạp hoạt động về đêm, hay sống riêng lẻ nên rất hung dữ, hay cắn nhau nếu nuôi nhốt chung.

Theo ông Nguyên, để nuôi chồn hương phải có đầy đủ giấy phép kinh doanh, môi trường, thú ý, giấy phép kiểm lâm... và mã số trang trại đối với động vật hoang dã thuộc nhóm IIB.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, căn cứ Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 26-1-2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31-12-2025 của Bộ NN&MT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), cầy vòi hương (chồn hương) thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, được phép gây nuôi thương mại. Trước khi nuôi, chủ cơ sở nuôi cần nộp hồ sơ đăng ký mã số cơ sở nuôi, cơ sở trồng loài động vật, thực vật thuộc phụ lục CITES đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ gồm đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, phương án nuôi và phải tuân thủ các quy định về nuôi, trồng loài thuộc phụ lục CITES tại Điều 25, Thông tư số 85/2025/TT-BNN&MT.

Trong trang trại của ông Nguyên, thức ăn chính cho chồn là trái cây, nội tạng động vật.

Chồn hương khá kén ăn quả cà phê, chỉ lựa những trái chín để ăn; một số con còn không ăn cà phê nên sản lượng cà phê chồn thu hàng năm rất ít. Sau khi ăn, hạt cà phê được bài tiết ra ngoài và được thu gom, ủ và sơ chế cho lên men để có hương vị cà phê chồn đậm đà.

Mùa sinh sản, chồn hương thường được ghép đôi với nhau. Trung bình mỗi năm sẽ sinh sản hai lứa, mỗi lứa từ 2-5 con.

Chồn hương được bán giống có giá trị rất cao, từ 8-10 triệu đồng/cặp; mỗi kg thương phẩm có giá từ 1,4 đến 1,6 triệu đồng/kg.

Đặc sản cà phê chồn được thu gom, ủ và phơi khô trước khi sơ chế thành phẩm. Để có được hạt cà phê chồn đúng chuẩn, từ khâu thu hái từng quả chín, đến khi cho chồn ăn và thu gom, sơ chế rất công phu.

Theo ông Nguyên, hàng năm trang trại ông xuất bán rất hạn chế, khoảng 200-300 kg cà phê chồn, giá từ 2-2,5 triệu đồng/kg.

Hạt cà phê chồn sau khi rang, có mùi thơm nồng.