Hàng trăm đặc sản vùng miền hội tụ tại Phiên chợ Tết xanh 2026 11/02/2026 11:45

(PLO)- Phiên chợ Tết xanh - Quà Việt mang đến một không gian Tết đa dạng, đậm bản sắc vùng miền với hàng trăm đặc sản, chủng loại hàng hóa.

Từ ngày 11 đến 14 - 2 (nhằm 24 - 27 tháng Chạp), Phiên chợ “Tết Xanh - Quà Việt” Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức diễn ra tại 135A Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) phối hợp cùng Công ty Tài Nguyên Xanh Bản Địa tổ chức.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp phiên chợ được duy trì, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân TP mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Phiên chợ năm nay quy tụ gần 40 đơn vị là những doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất. Các đơn vị này đến từ nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Phú Quốc… với hàng trăm đặc sản, chủng loại hàng hóa, mang đến một không gian Tết đa dạng, đậm bản sắc vùng miền.

Tại phiên chợ, bên cạnh gian hàng rau quả tươi, khu vực thực phẩm Tết truyền thống cũng thu hút nhiều khách.

Người dân mua đặc sản tại Phiên chợ Tết xanh-Quà Việt năm 2026. Ảnh: TÚ UYÊN

Đáng chú ý, gian hàng thực phẩm Tết truyền thống như bánh chưng, bánh tét Trà Cuôn, nem, chả, lạp xưởng hay bánh dân gian Nam Bộ, chè truyền thống đều góp mặt.

Những sản phẩm này được chế biến theo phương thức thủ công, giữ trọn hương vị quen thuộc của mâm cỗ ngày Xuân.

Phiên chợ còn mang đến nông sản và đặc sản phong phú. Khách tham quan có thể tìm thấy gạo ST, gạo tấm, mật ong, rau thủy canh, rau củ Đà Lạt, trái cây miền Tây hay táo, nho Ninh Thuận.

Ngoài ra, các sản phẩm như gà ta Gò Công, tôm khô, bánh phồng tôm Cà Mau, chả cá miền Tây, nước mắm và tiêu Phú Quốc cũng rất hút hàng. Những đặc sản mắm, khô cá, đường thốt nốt Châu Đốc cũng được giới thiệu đầy đủ.

Một trong những điểm nhấn tại phiên chợ là Gian bếp ngày xuân. Nơi đây tái hiện không khí bếp nhà ấm áp với mùi thơm quen thuộc của món ăn ngày Tết.

Dưới sự hướng dẫn của đầu bếp Ngọc Nghĩa và siêu đầu bếp Đỗ Quang Long, các món ăn đậm vị Bắc – Trung – Nam được chế biến trực tiếp. Thực khách sẽ được thưởng thức từ món mặn, món chay đến những món quen thuộc trong mâm cơm ngày Xuân.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Tết là thời điểm của sum vầy, chia sẻ. Thông qua phiên chợ, Ban tổ chức hy vọng người tiêu dùng có thêm những lựa chọn quà Tết và thực phẩm an toàn, lành mạnh.

Đồng thời, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần tiêu dùng có trách nhiệm, ủng hộ hàng Việt và những mô hình sản xuất bền vững" - bà Kim Anh nói.