Giáp Tết, làng hoa Chợ Lách tấp nập ra chợ 10/02/2026 08:33

(PLO)- Những ngày giáp Tết, làng hoa Chợ Lách rực rỡ sắc xuân, nhộn nhịp người và xe, mang theo kỳ vọng một mùa hoa trúng giá, Tết đủ đầy cho nhà vườn.

Những ngày cuối năm, làng hoa kiểng Chợ Lách nay thuộc các xã Phú Phụng, Chợ Lách, Vĩnh Thành (tỉnh Vĩnh Long) bước vào thời khắc rộn ràng nhất trong năm. Trên những con đường nhỏ dẫn vào làng, xe tải, xe ba bánh nối đuôi nhau, người người tất bật, tạo nên bức tranh mùa xuân sống động, đầy sắc màu và âm thanh của vụ Tết Nguyên đán 2026.

Làng hoa Chợ Lách nhộn nhịp những ngày giáp Tết.

Khắp các nhà vườn, không khí lao động hối hả. Người trồng hoa cần mẫn chỉnh sửa từng chậu kiểng, tỉa từng nhánh cây, nâng niu từng nụ hoa đang căng tràn sức sống. Mỗi công đoạn đều được chăm chút kỹ lưỡng, như gửi gắm vào đó niềm hy vọng về một mùa Tết no ấm, trọn vẹn.

Nhà vườn tất bật đem hoa lên xe ba bánh để vận chuyển giao cho khách

Những chiếc xe tải xếp hàng dài để chất hoa lên xe.

Làng hoa kiểng Chợ Lách – Cái Mơn từ lâu đã nổi tiếng là vùng trồng hoa, cây giống và cây cảnh nghệ thuật phục vụ Tết cổ truyền trên khắp cả nước. Vụ Tết năm nay, riêng xã Chợ Lách có khoảng 1.000 ha trồng hoa, cây giống với hơn 1.500 hộ sản xuất. Bình quân mỗi năm, nông dân địa phương cung ứng ra thị trường hơn 7 triệu cây giống và khoảng 5 triệu chậu hoa kiểng, mang lại giá trị sản xuất từ 2 đến 3 tỷ đồng/ha.

Bông giấy đầy sắc màu được xếp gọn gàng chờ đem ra chợ.

Các loại hoa truyền thống như vạn thọ, mai, lan, cẩm chướng, thược dược, hoa giấy… cùng nhiều dòng cây cảnh nghệ thuật như tắc cảnh, bonsai tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Đặc biệt, những vườn hoa giấy với hàng chục nghìn chậu nở rộ, khoe sắc rực rỡ, tạo nên điểm nhấn đầy cuốn hút giữa không gian xuân.

Nông dân chăm sóc hoa để chuẩn bị bán cho khách.

Các loại hoa kiểng như mai, hoa giấy...được nhà vườn đem lên xe giao cho khách hàng.

Tại xã Chợ Lách, ông Trần Văn Tư, chủ vườn hoa rộng khoảng 1.500m² – đang tất bật chuẩn bị giao hơn 2.000 chậu bông giấy cho khách. Ông Tư cho biết, giá hoa dao động tùy theo kích cỡ, chậu thấp nhất khoảng 65.000 đồng.

Những chuyến xe đầy bông vận chuyển chạy tất bật trên các ngã đường ở Làng hoa Chợ Lách

Theo ông, năm nay việc vận chuyển thuận lợi hơn khi cầu Rạch Miễu 2 đã thông xe, quốc lộ 57 và các tuyến đường nông thôn được mở rộng, giúp thương lái dễ dàng đưa xe tải nhỏ vào tận vườn thu mua.

Hoa kiểng Chợ Lách vào mùa ra chợ.

Cách đó không xa, vườn cúc mâm xôi của anh Nguyễn Quốc Cường rộng hơn 4.000m2 với trên 5.000 chậu hoa cũng đang vào cao điểm xuất bán. Giữa lúc chuyển hoa từ vườn ra lộ lớn để kịp giao cho khách, anh Cường chia sẻ, vụ hoa Tết kéo dài khoảng sáu tháng, bắt đầu từ giữa năm.

Người trồng hoa Chợ Lách kỳ vọng một mùa hoa trúng giá.

Đến thời điểm này, vườn hoa của anh đã giao hơn 50% sản lượng. “Người trồng hoa dồn hết công sức cho vụ Tết, chỉ mong trúng mùa, trúng giá để có cái Tết đủ đầy”, anh Cường nói.

Nhộn nhịp dòng người đổ về các vườn hoa giấy để tham quan, mua hoa.

Càng cận Tết, làng hoa Chợ Lách càng thêm nhộn nhịp. Dòng người từ nhiều nơi đổ về tham quan, chụp ảnh, mua hoa chưng Tết. Các thương lái tấp nập vào tận vườn thu mua số lượng lớn, đưa sắc xuân Chợ Lách lan tỏa khắp các tỉnh, thành.

Những chiếc ghe đang chất đầy hoa chuẩn bị vận chuyển đem bán.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, nhiều hộ dân nơi đây còn kết hợp làm du lịch cộng đồng, mở cửa vườn đón khách trải nghiệm nghề trồng hoa, ghép cây, chăm kiểng. Địa phương hiện đang triển khai Đề án “Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách” trên diện tích gần 1.500 ha, với trung tâm đặt tại xã Chợ Lách, hướng đến quảng bá thương hiệu hoa kiểng, tạo thêm sinh kế và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững.

Những chuyến xe chở đầy hoa đang tất bật đem hoa Chợ Lách bán ra thị trường.

Giữa nhịp sống hối hả những ngày giáp Tết, làng hoa Chợ Lách vẫn lặng lẽ gieo sắc xuân. Từ từng chậu hoa rực rỡ, hương vị Tết miền sông nước đang theo những chuyến xe xuôi ngược, lan tỏa khắp mọi miền đất nước.