Lâm Đồng gấp rút gỡ khó hàng trăm dự án, khơi thông dòng vốn 250.000 tỉ đồng 02/03/2026 09:13

(PLO)- Chiều 1-3, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với 359 nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn. Hội nghị nhằm trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và tìm hướng tháo gỡ ngắn nhất để khơi thông nguồn vốn hàng trăm ngàn tỉ đồng đang bị đình trệ.

Chủ trì hội nghị có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Tham dự còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh – đồng thời là Tổ trưởng 6 Tổ công tác rà soát dự án, Giám đốc các sở, ban, ngành cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.

Không để nhà đầu tư vướng cơ chế

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định với không gian mới, Lâm Đồng đang sở hữu rất nhiều tiềm năng, lợi thế. Tỉnh được ví như một “Việt Nam thu nhỏ” khi có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.000 km2, dân số gần 4 triệu người, địa hình trải dài từ cao nguyên đất đỏ bazan phì nhiêu đến vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với đường bờ biển dài 192km.

Tuy nhiên, song hành cùng tiềm năng là một thực trạng đáng lo ngại khi toàn tỉnh hiện có hơn 400 dự án đang tồn đọng, chậm tiến độ. Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Tôn Thiện San thông tin tổng nguồn vốn đăng ký của các dự án vướng mắc này lên tới hơn 250.000 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn thực tế đã "rót" xuống hiện trường đạt hơn 115.000 tỉ đồng (theo báo cáo rà soát ban đầu là gần 150.000 tỉ đồng). Những vướng mắc chủ yếu xoay quanh vấn đề đất đai, quy hoạch và Luật Đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn thực tế như chi phí tiền thuê đất ở trung tâm thành phố cao. Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp năng lượng tái tạo đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt dòng tiền. Ông Vũ Quang Bảo, Chủ tịch Tập đoàn BB Group – chủ đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời Hồng Phong 5.2, bức xúc: "Dự án của chúng tôi đã phát điện lên lưới nhưng không được trả đồng nào do vướng cơ chế. Nếu trong quý 2 các dự án năng lượng tái tạo không được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ chết lâm sàng". Ông Bảo kiến nghị cần tách nhóm dự án bị vướng quy hoạch khoáng sản và đề xuất cấp Bộ chủ trì tháo gỡ để tránh cảnh "bộ này kiến nghị, bộ kia chưa trả lời".

Hàng trăm doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án tại hội nghị ngày 1-3.

Liên quan đến Quy hoạch 866 (quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cho biết vướng mắc này đang tác động đến 44 dự án trên toàn tỉnh. Trong tuần tới, tỉnh sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp đại diện 19 dự án tại khu vực "Lâm Đồng biển xanh" (phần địa bàn Bình Thuận trước đây) để sẵn sàng triển khai ngay khi quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh.

Đồng hành tháo gỡ nhưng kiên quyết thu hồi nếu chây ì

Chia sẻ với những áp lực của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh: "Không ai mong muốn sau khi cấp chủ trương đầu tư, các dự án lại bị tồn đọng. Tỉnh mời doanh nghiệp đến đây để tập trung tháo gỡ, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số". Tỉnh thống nhất phương châm "dễ làm trước, khó làm sau", nhưng phải thực hiện nhanh, gọn và tìm con đường tháo gỡ ngắn nhất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười.

Tuy nhiên, song song với sự hỗ trợ, lãnh đạo tỉnh cũng đưa ra thông điệp vô cùng cứng rắn đối với các nhà đầu tư không đủ năng lực. Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm thẳng thắn chỉ đạo: Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, cam kết đúng tiến độ. "Trường hợp nhà đầu tư không báo cáo khó khăn, không thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan chức năng thì xem như không còn nhu cầu thực hiện dự án. Tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi, chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật," Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.