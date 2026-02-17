Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án suối nước nóng tỉ đô ở Lâm Đồng 17/02/2026 08:16

Ngay sáng Mùng Một Tết Bính Ngọ (17-2-2026), một lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo tin vui cho biết, tỉnh vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị, xã Tân Thành với tổng vốn dự kiến hơn 22.132 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỉ USD.

Một quyết định lịch sử không chỉ gây ấn tượng về quy mô tài chính, mà còn mở ra bước ngoặt phát triển cho vùng đất này.

Bưng Thị nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.

Cú hích tỉ đô

Dự án được triển khai theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo minh bạch, cạnh tranh và lựa chọn được nhà đầu tư xứng tầm. Trên diện tích hơn 105 ha, Bưng Thị sẽ được kiến tạo thành tổ hợp du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng – giải trí – khoáng nóng đẳng cấp quốc tế, với hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch, khách sạn cao cấp, công viên chuyên đề, quảng trường, khu thương mại – dịch vụ, cáp treo, khu biểu diễn đa năng, công viên cây xanh và các tiện ích hạ tầng đồng bộ.

Không chỉ là một dự án du lịch, Bưng Thị được định vị như cực tăng trưởng mới, tạo lực kéo mạnh mẽ cho kinh tế địa phương: từ dịch vụ – thương mại, du lịch – nghỉ dưỡng, đến bất động sản, lao động, ngân sách và đô thị hóa. Với thời hạn hoạt động đến năm 2073, dự án mang trong mình tầm nhìn dài hạn, bền vững, không phải một cuộc đầu tư ngắn hơi, mà là chiến lược đặt nền móng cho nhiều thế hệ.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến Bưng Thị ngay sau khi sáp nhập tỉnh.

Giá trị cốt lõi của quyết định này nằm ở tính lan tỏa. Khi siêu dự án này thành hình, nó sẽ kéo theo sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông, dịch vụ và logistics. Nó sẽ chấm dứt tình trạng canh tác manh mún, tạo ra hàng ngàn việc làm chất lượng cao và biến Bưng Thị từ một điểm chấm nhỏ trên bản đồ thành một cực tăng trưởng, đóng góp nguồn thu khổng lồ cho ngân sách. Đây chính là đòn bẩy kinh tế mà vùng đất này đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.

Long mạch “âm dương” từ lòng đất

Bưng Thị không chỉ có đất, có rừng, có biển gần kề mà còn sở hữu món quà hiếm có của tự nhiên: suối nước nóng gần 90°C, được nhà khoa học Pháp H. Fontaine phát hiện từ năm 1957. Dòng nước mang trong mình hàm lượng khoáng chất quý giá, đặc biệt là silic, clorur natri, calci, được đánh giá cao trong tắm trị liệu, phục hồi sức khỏe, chăm sóc y học và thư giãn tinh thần.

Dòng suối lạnh ngắt chạy song song với suối nước nóng Bưng Thị.

Điều đặc biệt, nơi đây tồn tại hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp: một con suối có hai dòng nhiệt một bên nóng, một bên lạnh, chạy song song nhau. Đó không chỉ là kỳ quan địa chất, mà còn là tài nguyên du lịch độc bản, thứ mà nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới khao khát nhưng không thể tạo ra.

Sự giao hòa giữa nóng và lạnh, giữa "âm và dương" trên một đoạn suối ngắn tạo nên một liệu pháp chữa lành tự nhiên mà hiếm spa nhân tạo nào trên thế giới có thể sao chép được.

Bưng Thị lại nằm trọn trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, thuộc vùng sinh thái Trường Sơn, được WWF xếp vào 221 vùng sinh thái quan trọng nhất toàn cầu. Điều đó đặt dự án vào một chuẩn mực phát triển khắt khe hơn: phải hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn thiên nhiên, giữa thịnh vượng vật chất và bền vững sinh thái.

Ở đây, du lịch không chỉ để nghỉ ngơi, mà để chữa lành thân thể bằng khoáng nóng, chữa lành tinh thần bằng rừng sâu, núi thẳm, biển xanh và những dòng suối nguyên sơ. Một không gian mà con người tìm lại nhịp thở chậm, rũ bỏ mệt mỏi, áp lực, để tái tạo năng lượng sống.

Suối nước nóng Bưng Thị nằm trong Tổ hợp siêu dự án Tà Cú – Bưng Thị – Sông Phan chia thành 8 dự án thành phần, trải dài từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến đô thị, sân golf và du lịch tâm linh...với tổng vốn đầu tư hàng chục tỉ USD.



Và cũng từ đây, một vùng đất từng chỉ được biết đến với thanh long và đánh bắt ven bờ nhỏ lẻ sẽ chuyển mình thành trung tâm nghỉ dưỡng – sinh thái – đô thị mới, nơi du khách không chỉ dừng chân, mà còn ở lại, đầu tư, gắn bó và sinh sống.

Đã qua rồi cái thời người ta đến Bưng Thị chỉ để luộc một quả trứng gà chín lòng đào bên bờ suối hoang sơ; giờ đây, với cú hích tỉ đô, vùng đất này đang được ấp ủ để nở ra một 'quả trứng vàng' thịnh vượng, đánh thức cả một vùng đại ngàn và biển cả đang say ngủ.