Xuất hiện tình trạng người dân một số nước sang Việt Nam mua xăng dầu, hải quan vào cuộc 10/03/2026 12:19

(PLO)- Trước diễn biến giá xăng dầu tăng cao do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông, Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có công văn yêu cầu Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan các khu vực tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Theo Cục Hải quan, thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả xăng dầu và an ninh năng lượng.

Đặc biệt, khi giá xăng dầu của Việt Nam (giá xăng A95 niêm yết ngày 9-3 là 27.047 đồng/lít) thấp hơn giá xăng A95 của Campuchia (31.000 đồng/lít), Lào (39.000 đồng/lít), đã xuất hiện tình trạng người dân vùng biên giới Campuchia, Lào sang Việt Nam mua xăng dầu.

Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới. Ảnh: CHQ

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan các khu vực, Chi cục Điều tra chống buôn lậu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ.

Cụ thể, tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu; chênh lệch giá bán xăng dầu thị trường Việt Nam với các nước có chung đường biên giới để chủ động dự báo, đánh giá tình hình và có phương án phòng ngừa từ sớm.

Cùng với đó, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên các tuyến biên giới.

Cục Hải quan đặc biệt lưu ý tuyến đường thủy nội địa, cửa khẩu đường bộ giáp với Lào, Campuchia và trên các vùng biển.

Mặt khác, Cục này cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm với phương tiện xuất cảnh, nhất là các phương tiện có bồn, bể, gia cố các thùng, hầm có thể chứa xăng dầu. Hoặc lợi dụng hoạt động cung ứng xăng dầu cho tàu biển, hoạt động tạm nhập, tái xuất để buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vận chuyển xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng...

Đẩy mạnh công tác trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới, vùng biển với các lực lượng chức năng chống buôn lậu và chính quyền địa phương các tỉnh biên giới.

Cùng với đó, kết hợp công tác nghiệp vụ với tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất xăng dầu.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh kết quả công tác kiểm tra, xử lý với các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến mặt hàng xăng dầu; các phương pháp thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu mới về Cục Hải quan để kịp thời cảnh báo toàn ngành.