Giá dầu thô vượt mốc 100 USD và tác động đến thị trường tài chính 09/03/2026 09:45

(PLO)-Thị trường tài chính và năng lượng thế giới đang trải qua những giờ phút biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần.

Cuộc chiến tại Trung Đông bước sang tuần thứ hai với những diễn biến quân sự và chính trị mới, đẩy giá dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên sau gần 4 năm.

​Làn sóng bán tháo lan rộng khắp các sàn giao dịch châu Á trong sáng nay. Thị trường chứng khoán Đài Loan giảm mạnh 5,5% ngay khi mở cửa. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Nhật Bản lao dốc không phanh theo đà tăng của giá năng lượng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Singapore cũng giảm 2%.

​Sáng nay (9-3), giá dầu thô ghi nhận mức tăng kỷ lục. Dầu Brent có thời điểm tăng vọt gần 20%, chạm mức 111,04 USD/thùng. Tương tự, dầu WTI của Mỹ cũng tăng hơn 22%, đạt 111,24 USD/thùng. Đà tăng này tiếp nối cú sốc của tuần trước khi dầu Brent và WTI đã tăng lần lượt 27% và 35,6%.

​Các nhà phân tích từ ANZ cảnh báo việc các kho chứa tại Trung Đông đầy ứ do không thể xuất khẩu qua eo biển Hormuz đang buộc các nhà sản xuất phải đóng cửa các giếng dầu. Tại Iraq, sản lượng đã sụt giảm 70%, chỉ còn 1,3 triệu thùng/ngày.

​Chuyên gia kinh tế trưởng của JPMorgan, ông Bruce Kasman nhận định giá dầu có thể sớm đạt ngưỡng 120 USD/thùng. Điều này đe dọa làm giảm 0,6% tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy thế giới vào nguy cơ suy thoái.

​Bất chấp sự hoảng loạn của thị trường, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bảo vệ quyết định cứng rắn của mình đối với Iran. Trên mạng xã hội vào tối Chủ nhật, ông tuyên bố mức giá dầu tăng cao hiện nay chỉ là cái giá nhỏ phải trả để loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Iran.