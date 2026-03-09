Bộ Tài chính: Còn tình trạng thanh toán tiền mặt để che giấu doanh thu nhằm trốn thuế 09/03/2026 18:45

(PLO)- Nhấn mạnh vẫn còn trường hợp lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn thuế, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương phối hợp triển khai một số nhiệm vụ.

Ngày 9-3, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Công điện 01 gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường, phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026.

Bộ Tài chính cho biết thời gian qua, bộ đã chỉ đạo cơ quan thuế và các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế trong việc tuân thủ, thực hiện các nghĩa vụ thuế, hóa đơn, chứng từ.

Với sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của UBND các tỉnh, thành phố trong công tác quản lý thuế, đặc biệt là việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai, đến nay, cơ bản cộng đồng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh và người dân đều đã chấp hành các quy định, chính sách về thuế, hóa đơn, chứng từ.

Tuy nhiên, tại một số địa bàn, ngành nghề, khu vực kinh tế vẫn còn một số trường hợp lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đặc biệt, một số vụ việc trốn thuế đã được cơ quan thuế phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, khởi tố.

Vì vậy, để triển khai tốt hơn nữa công tác quản lý thuế, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, Bộ Tài chính đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, phòng chống thất thu thuế, tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồng thời, cơ quan này đề nghị tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy, tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nâng cao hiệu quả quản lý thuế với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, nhiệm vụ trong công tác quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán, trong đó đặc biệt tập trung vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Đồng thời, có biện pháp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ để kịp thời phát hiện các rủi ro và hành vi vi phạm, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Bộ Tài chính nhấn mạnh: Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền các cấp là sự đảm bảo cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, cũng như nhiệm vụ kiến tạo, phát triển kinh tế tư nhân trong năm 2026 đã được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giao.