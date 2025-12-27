Giặt ủi cho khách thuê khách sạn, xuất hóa đơn lúc nào thì đúng thời điểm? 27/12/2025 07:34

(PLO)- Cục Thuế đã trực tiếp giải đáp nhiều vướng mắc của doanh nghiệp, người dân liên quan đến vấn đề thuế, phí, xuất hóa đơn và đăng ký hộ kinh doanh.

Ngày 26-12, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, thủ tục hành chính về thuế, hải quan năm 2025.

Khác với hình thức trực tiếp như những năm trước, năm nay, các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người nộp thuế được tiếp nhận qua nền tảng công nghệ, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan.

Sau đó, phía cơ quan thuế, hải quan sẽ giải đáp lần lượt các câu hỏi trên cổng thông tin điện tử.

Cho thuê mặt bằng có phải đăng ký hộ kinh doanh?

Gửi câu hỏi đến hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tuấn (Hà Nội) cho biết có mặt bằng không dùng đến nên cho thuê làm kho. Ông Tuấn cũng khẳng định, không kinh doanh bất động sản, không đi thuê bất động sản để cho thuê lại. Tuy nhiên ông Tuấn không rõ chỉ cần mở mã số thuế và cho thuê tài sản thôi, hay phải mở cả hộ kinh doanh.

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết để xác định phải đăng ký hộ kinh doanh hay không phải đăng ký hộ kinh doanh cần căn cứ theo quy định tại Điều 82 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, Điều 82 quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh như sau: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ...

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. UBND tỉnh, thành phố quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Do đó, theo cơ quan thuế, nếu ông Tuấn đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế thông qua cơ chế một cửa liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Còn nếu ông Nguyễn Hữu Tuấn không đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định.

Hội nghị đối thoại đã giải đáp nhiều thắc mắc của doanh nghiệp và người nộp thuế. Ảnh: M.T

Giặt ủi cho khách thuê khách sạn, xuất hóa đơn lúc nào thì đúng?

Còn Công ty TNHH Du lịch Hải Huy (Đà Nẵng) hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn cho biết, theo quy định hiện hành, công ty phải xuất hóa đơn tại thời điểm phát sinh doanh thu.

Tuy nhiên, có nhiều dịch vụ kèm theo sẽ phát sinh hàng ngày khi khách lưu trú như bán hàng minibar, giặt ủi, vận chuyển, ăn uống...

Với những dịch vụ này, khách sử dụng xong ghi nhận theo ngày trên biên lai và khi trả phòng khách sạn mới thanh toán và lấy hóa đơn 1 lần.

"Như vậy có bị rơi vào trường hợp xuất hóa đơn sai thời điểm không, bởi nhiều khách không muốn phải cộng từng hóa đơn lẻ lại mà chỉ dùng 1 hóa đơn cho tổng thời gian lưu trú", doanh nghiệp này nêu câu hỏi.

Trả lời thắc mắc của doanh nghiệp, Cục Thuế cho biết Nghị định 70/2025/NĐ-CP có quy định về thời điểm lập hóa đơn hoạt động cung cấp dịch vụ.

Cụ thể, thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền.

Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, dịch vụ lưu trú và các dịch vụ phát sinh trong thời gian khách lưu trú (như ăn uống, minibar, giặt ủi, vận chuyển…) được cung cấp liên tục và chỉ xác định đầy đủ giá trị khi khách trả phòng.

Do đó, doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn cho toàn bộ dịch vụ đã cung cấp tại thời điểm khách trả phòng, phản ánh đúng dịch vụ đã cung cấp trong toàn bộ thời gian lưu trú của khách hàng.