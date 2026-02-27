Xuất khẩu nhiều tin vui trong những tháng đầu năm 27/02/2026 15:27

(PLO)- Ngay trong những tháng đón chào năm 2026, nhiều doanh nghiệp của các ngành nghề đã nỗ lực thực hiện các đơn hàng xuất khẩu và đặt nhiều kỳ vọng cho việc thu ngoại tệ trong năm 2026.

Đơn hàng dồn dập ngay sau kỳ nghỉ Tết đã khiến ông Minh Trường, thương lái thu mua sầu riêng tại khu vực miền Tây sớm bắt tay vào công việc từ mùng 4 Tết, thay vì dự tính mùng 9.

Phấn khởi trong những ngày đầu năm

Ông Trường cho biết giá sầu riêng lại liên tục tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ mùng 4 Tết tới nay. Hiện nay, sầu riêng Monthong (Thái) loại A được các vựa thu mua với giá phổ biến 170.000 đồng/kg, loại B thấp hơn 20.000 đồng/kg; Ri 6 loại A giá 115.000 đồng/kg, loại B thấp hơn 15.000 đồng/kg. Như vậy, chỉ sau vài ngày khai trương bán hàng năm mới, giá sầu riêng đã tăng 15.000 - 20.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

“Do lượng sầu riêng hiện còn khá khan hiếm, ít nhà vườn có hàng, trong khi nhu cầu từ các bạn hàng lớn như Trung Quốc, Mỹ lại khá cao, đã giúp giá sầu riêng tăng cao. Đây cũng là tín hiệu vui cho những ngày đầu năm mới” - ông Trường nói.

Sầu riêng mang lại nhiều tin vui xuất khẩu cho ngành rau quả Việt Nam. Ảnh: ĐÌNH TÙNG

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng thông tin, dựa theo số liệu của Cục Hải quan, giá trị xuất khẩu rau quả trong tháng 1-2026 có nhiều tin vui khi đã tăng đến 60% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 598 triệu USD, trong đó phần lớn đến từ việc xuất khẩu sầu riêng.

Ông Mười tin rằng khi vào thu hoạch chính vụ, cùng những nỗ lực của doanh nghiệp, sản lượng xuất khẩu sầu riêng nói riêng và nông sản nói chung sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại tin vui chung cho ngành trong năm 2026.

Tương tự, ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam cũng thông tin, từ tháng 6-2025, các doanh nghiệp ngành dừa Việt Nam đã ký kết các đơn hàng cho năm 2026. “Không thiếu các doanh nghiệp kín đơn hàng trong quý I-2026. Ngay cả những ngày nghỉ Tết, bộ phận kinh doanh của các doanh nghiệp “đầu tàu” của ngành cũng làm xuyên Tết” - ông Khoa nói.

Ông Khoa cũng thông tin ngành dừa Việt có khoảng 600 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dừa, từ thực phẩm, y dược, mỹ phẩm, gỗ, thủ công mỹ nghệ, tới sản xuất các nguyên liệu bán thành phẩm, bán thô từ dừa… Con số nhà máy sản xuất cũng tăng lên đáng kể, từ 8 nhà máy trong năm 2015 lên 75 nhà máy trong năm 2025. Nhiều nhà máy công nghệ cao, vùng nguyên liệu hàng chục nghìn ha đạt chuẩn, khẳng định được thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. Đà tăng này giúp cho ngành dừa trong năm 2026 đặt kỳ vọng sẽ mang về nhiều tỉ đô.

Không chỉ ngành rau quả, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may cũng thông tin đã kín đơn hàng ngay trong quý I-2026.

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Công ty May 10 cho biết ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn bộ cán bộ, công nhân viên của công ty đã hồ hởi bắt tay vào công việc để tăng tốc sản xuất cho các đơn hàng đã ký kết. Ông Việt cho hay tính tới thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã kín đơn hàng cho đến hết tháng 4. Vị này cũng thông tin tỉ lệ công nhân quay trở lại làm việc sau Tết đạt trên 99%, cho thấy sự sẵn sàng của người lao động và doanh nghiệp.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP May Việt Tiến kiêm Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết từ năm 2026 doanh nghiệp đón nhận nhiều đơn hàng từ các thương hiệu nổi tiếng. Trong năm 2026, May Việt Tiến đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa 70% và đặt mục tiêu đạt doanh thu xuất khẩu 1 tỉ USD vào giai đoạn 2029-2030.

Doanh nghiệp này cũng công bố chiến lược mở rộng đầu tư ra nước ngoài, khởi điểm là thị trường Indonesia, đồng thời mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu, bất động sản công nghiệp và dịch vụ thương mại.

Nhiều doanh nghiệp may mặc đã kín đơn hàng trong quý I-2026. Ảnh: HẠ QUYÊN

Cùng hòa chung không khí tăng tốc của xuất khẩu, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cũng thông tin ngành đặt ra mục tiêu duy trì đà tăng trưởng ổn định với tổng sản lượng dự kiến vượt mốc 10 triệu tấn, cao hơn khoảng 0,6% so với năm trước.

Kỳ vọng nhưng cũng thận trọng

Dù mang theo nhiều kỳ vọng về xuất khẩu, nhưng theo các doanh nghiệp và hiệp hội việc hiện thực hóa những chỉ tiêu đặt ra sẽ không đơn giản trong bối cảnh thị trường vẫn chịu nhiều sức ép từ cạnh tranh, thị trường cho tới thuế quan, chi phí logistics.

Bà Lê Hằng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định các chính sách thuế quan, thương mại và rào cản kỹ thuật từ Hoa Kỳ có thể tiếp tục khiến doanh nghiệp xuất khẩu toàn cầu thận trọng và tìm cách dịch chuyển thị trường. Điều này đồng thời làm gia tăng cạnh tranh tại các khu vực khác như Liên minh châu Âu, Trung Quốc, ASEAN hay Trung Đông.

Bà Hằng cho rằng trong bối cảnh này thì năng lực thích ứng là chìa khóa sống còn. Doanh nghiệp cần chủ động nguồn cung nguyên liệu và sẵn sàng có kế hoạch để nắm bắt, xoay chuyển hoặc mở rộng thị trường.

Về phía doanh nghiệp, đại diện một doanh nghiệp lớn trong ngành cá tra tại Vĩnh Long thì cho rằng việc áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất sẽ là chìa khóa giúp giảm giá thành sản xuất. Cạnh đó, việc đáp ứng nền kinh tế tuần hoàn, tiếp tục khai thác sâu vào chế biến phụ phẩm cũng khá quan trọng, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả toàn ngành.

Tương tự, với ngành may mặc, ông Vũ Đức Giang cũng nhìn nhận năm 2026 dù tiềm năng song cũng còn nhiều khó khăn như cạnh tranh ngày càng gay gắt, các thị trường xuất khẩu lớn tiếp tục siết chặt tiêu chuẩn về nguồn gốc, lao động. Ngoài ra, giá xuất khẩu không tăng, thậm chí giảm, trong khi chi phí sản xuất, nhân công tăng cao... khiến cho dư địa tăng trưởng của ngành về vấn đề sản lượng, đơn hàng có thể sẽ gặp khó.

Vì thế, theo ông Giang, con đường khả thi cho ngành dệt may trong năm 2026 là cần tăng trưởng theo chiều sâu, cần tập trung khai thác "chất xám", dịch chuyển sự đại trà sang sản phẩm có tính cá nhân hóa.

Lấy ví dụ, ông Giang nêu hiện Công ty May 10 hiện đang sản xuất đồ vest cho thị trường Nhật Bản và Mỹ theo hình thức may đo từng bộ cho khách hàng thay vì sản xuất hàng loạt. Chính điều này đã mang lại nhiều lợi nhuận cho May 10.

Cạnh đó, ngành dệt may cũng cần phải đa dạng hóa sản phẩm, tìm kiếm thêm khách hàng, chủ động nguồn nguyên liệu trong nước và đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tự động hóa để nâng cao năng suất, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh dài hạn.

Đối với ngành rau quả, ông Cao Bá Đăng Khoa thì cho biết ngành dừa đang đặt mục tiêu sẽ chuẩn hóa các vùng trồng đạt các chứng nhận quốc tế về hữu cơ. Ông cho biết ngành đặt mục tiêu nâng 58.000 ha dừa đang có chứng nhận hữu cơ lên con số 70.000 - 80.000 ha trên tổng số 200.000 ha dừa của cả nước, đạt chứng nhận bền vững trong năm 2026.