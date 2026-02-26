Một khách hàng chi hơn 5 triệu đồng mua cá lóc nướng trong siêu thị 26/02/2026 14:45

(PLO)- Không chỉ ở các chợ dân sinh, nhiều người tiêu dùng tại TP.HCM còn tới siêu thị để mua sắm đồ cúng, nhất là mâm cúng làm sẵn trong dịp vía Thần Tài.

Không chỉ các điểm bán lẻ, dịp vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) năm nay, các siêu thị tại TP.HCM cũng tất bật bán các sản phẩm nằm trong bộ tam sên như thịt heo, tôm, cá lóc.

Tại Bách Hóa Xanh, chuỗi siêu thị này cho biết, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong ngày vía Thần Tài của người tiêu dùng, siêu thị đang bán cá lóc nướng sẵn với giá 49.000 đồng/con từ 400 - 600 gram.

Cá lóc nướng đang được bán ở nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh tại TP.HCM. Ảnh: QUỲNH NHƯ

Cá lóc bán tại Bách Hóa Xanh. Ảnh: THU HÀ

Bên cạnh đó, siêu thị còn tung ra khuyến mãi, người tiêu dùng khi mua 2 con cá lóc nướng sẽ được tặng mã giảm 10.000 đồng khi mua từ 0.5 kg tôm càng. Hiện giá tôm càng được siêu thị niêm yết là 199.000 đồng/kg.

Trao đổi với PLO, đại diện Bách Hóa Xanh tiết lộ, các sản phẩm trên đang nhận được sự quan tâm, mua sắm lớn từ người dùng. Đặc biệt, trong sáng ngày 26-2 đã có một khách hàng chi tới 6,9 triệu đồng để mua sắm các sản phẩm trong bộ cúng tam sên ngày vía Thần Tài gồm thịt heo, cá lóc và tôm càng. Trong đó, vị khách hàng này đã chi hơn 5 triệu đồng để mua 106 con cá lóc.

Tại siêu thị Lotte Mart ở TP.HCM, hệ thống này đã tung ra bộ đồ cúng tam sên đóng gói sẵn, chỉ bán trong hai ngày 9 và 10 tháng Giêng (tức 25 và 26-2) với giá chỉ 94.500 đồng. Theo đó, bộ tam sên gồm có heo quay nặng 250 gram, 2 quả trứng vịt luộc và ba con tôm cỡ nhỏ. Nhân viên siêu thị cho biết, bộ tam sên này được rất nhiều bà nội trợ ưa chuộng vì giá cả phải chăng, tiện lợi.

Tương tự, tại chuỗi siêu thị Co.op Mart từ ngày 23 tới ngày 26-2, siêu thị đã liên tục bán mâm cúng làm sẵn để người tiêu dùng có thể cúng khai trương và Thần Tài.

Siêu thị bán cá lóc nướng. Ảnh: Co.op Mart

Trong ngày 26-2 tức ngày vía Thần Tài, siêu thị cũng bán bộ tam sên đóng gói sẵn gồm 1 miếng thịt luộc, 1 quả trứng và 1 con tôm nhỏ. Ngoài ra, siêu thị còn bán riêng cá lóc nướng để phục vụ nhu cầu của người dân trong ngày mùng 10 tháng Giêng.

Bộ tam sên được bán trong siêu thị Co.op Mart. Ảnh: Co.opmart

Để thu hút người tiêu dùng, siêu thị này cũng tăng cường khuyến mãi như giảm 30.000 đồng cho đơn hàng online từ 500.000 đồng trở lên.

Không chỉ ở siêu thị, nhiều điểm bán lẻ tại chợ dân sinh, các tiểu thương cũng sớm chuẩn bị các mâm cúng làm sẵn để tiện cho người tiêu dùng. Theo đó giá bán trung bình của mâm cúng tam sên từ 100.000 - 120.000 đồng/hộp gồm thịt heo, trứng và tôm.