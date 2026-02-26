Người dân TP.HCM đội mưa đi sắm lễ ngày vía Thần Tài, siêu thị cũng tất bật 'nướng' cá 26/02/2026 11:10

Từ 5 giờ sáng tại các chợ dân sinh ở TP.HCM, nhiều người nội trợ đã tất bật đi sắm đồ cúng lễ cho ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). Theo tín ngưỡng của người Việt, ngày vía Thần Tài được coi là dịp để cầu tài lộc và sự hanh thông trong kinh doanh.

Cá lóc, tôm càng xanh... hút hàng

Tại miền Nam, cá lóc nướng từ lâu được xem là lễ vật chính vì thế mặt hàng này luôn đắt khách. Ghi nhận tại chợ Phạm Văn Bạch (phường An Hội Tây), chợ Thạch Đà (Thông Tây Hội)... giá cá lóc dao động từ 220.000 - 250.000 đồng/con, tùy kích cỡ và bán kèm rau và nước chấm. Một số điểm bán không bao gồm rau và nước chấm, cá lóc có trọng lượng từ 600 gram - dưới 1 kg được bán từ 49.000 - 55.000 đồng/con. Tiểu thương cho biết năm nay giá cá lóc cơ bản giữ ổn định so với năm ngoái.

Cá lóc nướng là mặt hàng hút khách dịp vía Thần Tài. Ảnh: THU HÀ

Tại chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh trên đường Đỗ Thúc Thịnh (phường An Hội Tây), nhân viên siêu thị cũng tất bật nướng cá với giá bán khá mềm 49.000 đồng/con từ 600 gram. Với giá bán này, nhiều bà nội trợ đã sớm đặt hàng và ưu tiên chọn lựa cho mâm cúng.

Ngoài cá lóc, tôm càng xanh cũng là mặt hàng được mua nhiều hơn cả. Tuy nhiên, giá bán tôm càng xanh đang có xu hướng tăng hơn so với ngày thường. Hiện tôm càng xanh tại các điểm bán lẻ từ 300.000 - 360.000 đồng/kg, tùy size. Một số điểm bán tôm càng ngộp với giá từ 220.000 - 230.000 đồng/kg.

Tôm càng xanh tăng giá so với ngày thường. Ảnh: THU HÀ

Với các nơi bán theo con, giá 1 con tôm càng xanh đã luộc từ 30.000 đồng, hoặc 15.000 đồng/con tôm dập đá. Với tôm sú kích cỡ nhỏ, một số điểm bán đồng giá 10.000 đồng/con.

Một điểm bán tôm đồng giá 10.000 đồng/con tại chợ Phạm Văn Bạch. Ảnh: THU HÀ

Chị Nghiêm Thu Huyền, người tiêu dùng tại phường An Hội Tây, TP.HCM cho biết, so với năm ngoái, một số mặt hàng như heo quay, tôm sú thì tăng so với ngày thường.

Nhiều người nội trợ xếp hàng mua heo quay. Ảnh: THU HÀ

"Ví dụ, thịt heo quay, thường ba rọi tôi mua chỉ 300.000 đồng/kg, nay 330.000 đồng/kg, tôm càng xanh thường 280.000 - 300.000 nay có chỗ bán tới 360.000 đồng/kg"- chị Huyền chia sẻ.

Người nội trợ "đội mưa" sắm đồ cúng trong dịp vía Thần Tài. Ảnh: THU HÀ

Hoa đồng tiền tăng giá

Cùng với các mặt hàng tôm, cá, cua..., hoa đồng tiền là mặt hàng được mua nhiều trong ngày vía Thần Tài. Giá hoa hiện đang tương đương so với mùng 9 vừa qua, từ 15.000 - 20.000 đồng/bông tùy màu sắc. Một số nơi bán hoa đồng tiền mini theo bó, có kèm cây phát tài giá từ 35.000 đồng - 40.000 đồng/bó.

Hoa đồng tiền bán theo bó từ 35.000 đồng, bó có kèm cây phát tài. Ảnh: THU HÀ

Ngoài ra, một số dòng hoa như hoa cúc lưới, hoa ly cũng được nhiều người mua sắm. Giá hoa được các tiểu thương cho biết, đã tăng nhẹ sau Tết do nhiều nguyên nhân như chi phí vận chuyển cao, sức cầu tăng trong khi lượng hoa không nhiều vì đã dồn cho dịp Tết vừa qua.