Hoa đồng tiền tăng giá trước ngày vía Thần tài 25/02/2026 15:09

(PLO)- Sau Tết, giá hoa đồng tiền đã tăng cao vì nhu cầu cao của người dân để trưng dịp khai trương và cúng ngày vía Thần tài Mùng 10 tháng Giêng.

Dù chưa đến ngày vía Thần tài nhưng giá hoa đồng tiền tại các chợ truyền thống ở TP.HCM đã tăng 5.000 - 10.000 đồng/bông so với ngày hôm qua.

Theo đó, giá hoa đồng tiền vào sáng ngày Mùng 9 Tết được các tiểu thương bán ra từ 15.000 - 20.000 đồng/bông tùy màu. Một tiểu thương bán hoa tại chợ Phạm Văn Bạch (phường An Hội Tây, TP.HCM) cho biết từ ngày Mùng 7 Tết, giá hoa đồng tiền, nhất là hoa đồng tiền màu đỏ đã tăng cao và đà tăng sẽ duy trì cho tới hết ngày Mùng 10.

Tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch cho biết giá hoa đồng tiền sẽ neo cao cho đến hết ngày vía Thần tài. Ảnh: THU HÀ

Nguyên nhân tăng giá được người bán giải thích là do đầu năm nhu cầu mua hoa đồng tiền để cúng khai trương hoặc cúng ngày vía Thần tài tăng cao. Điều này khiến giá hoa có sự dịch chuyển theo cung - cầu.

Sáng ngày Mùng 9 Tết, giá hoa đồng tiền dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/bông, tăng từ 5.000 - 10.000 đồng so với Mùng 8 Tết. Ảnh: THU HÀ

Ngoài hoa đồng tiền, nhiều hoa khác cũng có sức mua cao như hoa ly, hoa cúc... Ảnh: THU HÀ

Tương tự, tại chợ Thạch Đà (phường Thông Tây Hội), chợ Nguyễn Văn Trỗi (phường Nhiêu Lộc)... giá hoa đồng tiền được bán theo màu hoặc theo kích cỡ. Đơn cử, với điểm bán lẻ theo bông, giá hoa đồng tiền vàng từ 15.000 đồng/bông, hoa màu đỏ 20.000 đồng/bông. Với các điểm bán theo bó, giá hoa đồng tiền mini từ 110.000 đồng/20 bông, hoa đồng tiền nhiều màu hàng Đà Lạt hoặc Hà Nội từ 220.000 đồng/20 bông.

Trên mạng xã hội, trong các hội nhóm bán hoa sỉ của chợ Hồ Thị Kỷ, nhiều tiểu thương cho biết giá đồng tiền nhập từ Trung Quốc khoảng 170.000 - 180.000 đồng/bó 20 bông nhiều màu, tức 8.500 đồng/bông màu bất kỳ. Trong khi đó, hoa trong nước sẽ từ 220.000 đồng/bó 20 bông các màu, với hoa đồng tiền đỏ giá bán từ 260.000 - 265.000 đồng/bó 20 bông.

Trao đổi với PLO, đại diện thương hiệu Hoa Yêu Thương cũng xác nhận giá hoa đồng tiền đã tăng 3 - 5 lần so với ngày thường. Hiện giá hoa tại Đà Lạt đối với đồng tiền lớn màu đỏ dao động từ 120.000 - 140.000 đồng/bó 20 bông.

Tại TP.HCM, giá hoa sỉ sẽ cao hơn từ 180.000 - 220.000 đồng/bó 20 bông. Vị này cũng cho biết, hoa đồng tiền trong nước thường có giá cao hơn hoa nhập khẩu vì chất lượng bông tốt hơn.