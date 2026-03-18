PV GAS đầu tư hơn 7500 tỉ đồng làm kho cảng LPG tại Hải Phòng 18/03/2026 07:30

(PLO)-Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đầu tư dự án Kho cảng PV GAS Hải Phòng tại đảo Cái Tráp, có sức chứa khoảng 60 nghìn tấn LPG; tổng vốn đầu tư hơn 7500 tỉ đồng.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Kho cảng PV GAS Hải Phòng tại đảo Cái Tráp.

Dự án do Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) làm chủ đầu tư, nhằm xây dựng hạ tầng nhập khẩu, tồn trữ và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phục vụ thị trường khu vực miền Bắc.

Dự án được triển khai tại khu vực đảo Cái Tráp, thuộc phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, khu vực trung tâm công nghiệp và cảng biển trọng điểm của Hải Phòng. Vị trí này có lợi thế kết nối thuận lợi với hệ thống cảng biển và các tuyến vận tải hàng hải quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận và trung chuyển nguồn LPG phục vụ thị trường.

Theo hồ sơ đề xuất đầu tư, dự án có tổng vốn khoảng 7.511 tỉ đồng (tương đương khoảng 294 triệu USD), với thời hạn hoạt động 30 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án dự kiến đưa vào vận hành từ quý III-2028.

Hệ thống kho cảng LPG của PV GAS góp phần đảm bảo năng lực tiếp nhận và phân phối LPG trên thị trường. Ảnh: ĐX

Theo thiết kế sơ bộ, Kho cảng PV GAS Hải Phòng có sức chứa khoảng 60 nghìn tấn LPG, gồm 2 cầu cảng hàng lỏng/khí có khả năng tiếp nhận tàu đến 100.000 DWT.

Hệ thống kho cảng được thiết kế để tiếp nhận LPG nhập khẩu bằng tàu trọng tải lớn, sau đó phân phối đến thị trường thông qua tàu nhỏ hoặc phương tiện vận tải đường bộ.

Dự án có thể tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động trong giai đoạn xây dựng và trên 100 lao động trong giai đoạn vận hành, đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương và sự phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng và khu vực lân cận trong thời gian tới.