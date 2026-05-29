Hệ sinh thái Made by FPT ‘gặt hái’ 9 giải thưởng tại Sao Khuê 2026 29/05/2026 14:22

(PLO)- Khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo và phát triển các sản phẩm Make in Vietnam, Tập đoàn FPT ghi dấu ấn với 9 sản phẩm, nền tảng công nghệ được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2026.

Trong đó, hai giải pháp được ban tổ chức đánh giá là đại diện tiêu biểu cho xu hướng “AI thực chiến”, giúp các tổ chức, doanh nghiệp tự động hóa quy trình, tối ưu hạ tầng, phân tích dữ liệu và vận hành tổ chức, doanh nghiệp theo thời gian thực. Kết quả này cho thấy quyết tâm phát triển công nghệ lõi của FPT, nỗ lực góp phần hiện thực hoá định hướng chủ quyền công nghệ của quốc.

Bên cạnh đó, FPT Camera Brain AI (Giải pháp phân tích hình ảnh/video) được vinh danh Top 10 Sao Khuê 2026, đại diện cho các giải pháp tinh hoa cho nền kinh tế số. Đồng thời đây cũng là một trong hai giải pháp của FPT được Ban tổ chức đánh giá là đại diện tiêu biểu cho xu hướng “AI thực chiến”.

FPT Camera Brain AI là nền tảng AI an ninh tại biên (Edge AI) do FPT phát triển, cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp trên camera mà không phụ thuộc vào hệ thống máy chủ, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, cắt giảm tới 50% quy trình xử lý, giảm 45% chi phí hạ tầng và tiết kiệm 30% điện năng. Giải pháp hiện được triển khai trên 350.000 camera, phục vụ 200.000 người dùng cá nhân, 2 triệu hộ gia đình và hơn 3.000 doanh nghiệp trên toàn quốc.

FPT Camera Brain AI (Giải pháp phân tích hình ảnh_video) được vinh danh Top 10 Sao Khuê 2026.

Một nền tảng khác của FPT được Ban tổ chức đánh giá là đại diện tiêu biểu cho xu hướng AI thực chiến là Kyta Platform (Nền tảng cần ít hoặc không cần lập trình (Low-code, No-code) và AI thúc đẩy tự động hóa và vận hành thông minh cho chính phủ và doanh nghiệp). Kyta Platform cũng đồng thời là sản phẩm đạt giải Sao Khuê được xếp hạng 5 sao trong lĩnh vực quản trị nghiệp vụ.

Hiện Kyta Platform đang đồng hành cùng hơn 5.500 tổ chức với 6,5 triệu người dùng số hóa toàn trình quy trình vận hành, rút ngắn tới 70% thời gian triển khai và hiện phục vụ. Nền tảng này cũng được Bộ Tư pháp lựa chọn để triển khai dự án Phát triển Nền tảng Thi hành án Dân sự (THADS). Đây cũng là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực của Kyta Platform trong việc giải quyết các bài toán quản lý quy mô lớn, phức tạp và nhạy cảm của khu vực Nhà nước.

Cũng nằm trong danh sách Sao Khuê 5 sao, nền tảng Wi-Fi 7 thế hệ mới (SpeedX) của FPT tích hợp công nghệ XGS-PON, cho tốc độ lên tới 10 Gbps, đồng thời cho phép gần 100 thiết bị kết nối ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu dung lượng lớn như streaming, gaming hay video chất lượng cao.

Trong lĩnh vực công nghệ truyền thông và giải trí, FPT có hai sản phẩm và nền tảng được trao giải Sao Khuê 2026 là FPT Play và Fang TV (Nền tảng mạng xã hội nội dung số). FPT Play được vinh danh nhờ quy mô và năng lực công nghệ. Nền tảng này hiện phục vụ hơn 35 triệu người dùng, sở hữu kho nội dung phong phú, đồng thời tiên phong ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận nội dung phù hợp với nhu cầu và sở thích. Còn Fang TV góp phần tạo nên không gian giải trí tương tác sôi động thông qua việc cung cấp dịch vụ phát sóng trực tiếp video ngắn, nội dung theo yêu cầu dành cho cộng đồng gaming và eSports.

Ở lĩnh vực giáo dục, VioKids (Ứng dụng dành cho trẻ từ 3-6 tuổi thuộc hệ sinh thái VioEdu) được vinh danh nhờ cách tiếp cận “học qua trò chơi”. Ứng dụng tích hợp AI và Big Data để cá nhân hóa lộ trình học, hiện đã thu hút hơn 100.000 tài khoản và được triển khai tại 13 Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong khi đó, FPT Culture Tech đại diện cho hướng đi số hóa di sản, được vinh danh ở lĩnh vực Văn hóa. Giải pháp tích hợp nhiều công nghệ như 3D Laser, Hologram, AI OCR… giúp số hóa, lưu trữ và khai thác di sản. Điển hình là dự án số hóa hơn 33.000 Mộc bản triều Nguyễn, giúp rút ngắn 90% thời gian tra cứu và tăng gấp 4 lần năng suất kiểm kê.

Bên cạnh đó, FPT Data Suite – nền tảng phân tích dữ liệu – được vinh danh trong lĩnh vực quản trị tổng thể, cho phép doanh nghiệp thu thập, xử lý và trực quan hóa dữ liệu trên một hệ thống thống nhất, qua đó nâng cao năng lực ra quyết định.

Ở mảng công nghệ vì cộng đồng, nền tảng thể thao trực tuyến vRace cho phép người dùng tham gia các hoạt động như chạy bộ, đạp xe, bơi lội mọi lúc, mọi nơi, góp phần thúc đẩy lối sống lành mạnh.

Giải thưởng Sao Khuê do VINASA tổ chức thường niên từ năm 2003 là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của ngành CNTT Việt Nam. Sao Khuê 2026 diễn ra trong bối cảnh Luật Công nghiệp Công nghệ số vừa chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026, trở thành một “hồi trống lệnh” thúc giục cộng đồng doanh nghiệp số dũng cảm dứt bỏ tư duy thương mại ngắn hạn, dấn thân mở lối vào các không gian phát triển mới mang tính chủ quyền số quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA, Chủ tịch Tập đoàn FPT đưa ra lời “hiệu triệu” tới các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam: "Luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026 có thể xem như “bản tuyên ngôn tối thượng” bảo vệ không gian sáng tạo của doanh nghiệp Việt.

Trong bối cảnh đó, Sao Khuê năm nay không chỉ ghi nhận những đỉnh cao đã đạt được, mà còn là hồi trống lệnh giục giã chúng ta hướng tới bầu trời mới. Đừng bằng lòng với những báo cáo doanh thu từ ứng dụng bề nổi. Hãy dũng cảm đổ nguồn vốn khổng lồ vào R&D, mở lối vào các công nghệ lõi thượng nguồn như Kinh tế tầm thấp, Robotics, và AI Công nghiệp. Đó không chỉ là bài toán kinh doanh, đó là mệnh lệnh tự cường để bảo vệ chủ quyền số quốc gia."

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA, Chủ tịch Tập đoàn FPT chia sẻ tại sự kiện.

FPT đề xuất “bản đồ trưởng thành AI” chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi AI cho các tổ chức, doanh nghiệp

Tại phiên toàn thể của Vietnam – Asia DX Summit 2026 với chủ đề “Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng 2 con số”, ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn FPT cho biết FPT đã triển khai chuyển đổi số và chuyển đổi AI tại 30 quốc gia, đặc biệt ở các thị trường như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Theo ông Phong, AI hiện là ưu tiên hàng đầu của phần lớn doanh nghiệp trên thế giới. Tuy nhiên, FPT nhận thấy nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc xác định mình đang ở đâu trên hành trình chuyển đổi AI, cần làm gì để tiến xa hơn và làm thế nào để AI tạo ra giá trị thực sự cho tổ chức.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn FPT trình bày tham luận “Bản đồ trưởng thành AI cho doanh nghiệp và quốc gia”.

Trong bối cảnh đó, FPT đã nghiên cứu và ra mắt CASAN - Khung Năng lực AI-Native 5 Cấp độ giúp các tổ chức, doanh nghiệp chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi AI với cấu trúc gồm 5 tầng chặt chẽ: Curious, Augmented, Standard, Automatic và Native.

Theo ông Phong, phần lớn doanh nghiệp hiện nay vẫn đang dừng ở hai tầng đầu tiên của quá trình chuyển đổi AI là Curious và Augmented.

Ở tầng Curious, doanh nghiệp mới bắt đầu, tò mò và thử nghiệm AI. Việc sử dụng AI diễn ra ở mức độ cá nhân hoặc nhóm nhỏ, không có chuẩn chung, chưa có dữ liệu được chuẩn bị, chưa có quản trị rõ ràng và chưa có bài toán kinh doanh đủ mạnh. Ở tầng Augmented, doanh nghiệp bắt đầu trang bị các công cụ AI hỗ trợ công việc hằng ngày cho nhân viên. AI chưa thay đổi toàn bộ quy trình làm việc, nhưng đã trở thành công cụ hỗ trợ năng suất cho từng vai trò, từng nhóm chức năng và một số luồng công việc cụ thể. Để AI thực sự trở thành động lực tăng trưởng, doanh nghiệp cần tiến lên giai đoạn “Standard”, nơi AI được tích hợp vào quy trình vận hành và tham gia trực tiếp vào việc ra quyết định.

Còn theo ông Lê Hùng Cường, Tổng Giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong giai đoạn mới, các tổ chức, doanh nghiệp cần tái định vị mô hình tăng trưởng thông qua hành trình chuyển đổi AI, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong đó, theo ông Cường, chuyển đổi số và dữ liệu đóng vai trò nền tảng, AI là đòn bẩy nâng cao năng suất và năng lực ra quyết định, còn chuyển đổi xanh góp phần tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Ở góc nhìn khác, ông Đặng Triều Dương, Phó Giám đốc Khối Kinh doanh FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT nhấn mạnh rằng khát vọng tăng trưởng hai con số của quốc gia sẽ bất khả thi nếu xây dựng trên nền móng công nghệ bên ngoài. Do đó, FPT đã xây dựng AI factory, hạ tầng điện toán đám mây có năng lực vượt trội được vận hành hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam, giúp các tổ chức doanh nghiệp tự chủ công nghệ lõi bằng chính nội lực quốc gia.

Thông qua các tham luận tại DX Summit 2026, FPT khẳng định vai trò đối tác công nghệ đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các chiến lược chuyển đổi AI quy mô lớn, từ tư vấn, xây dựng giải pháp đến triển khai thực tiễn và tối ưu vận hành.

Link ảnh xem TẠI ĐÂY