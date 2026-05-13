FPT thử nghiệm UAV tại Điện Biên, mở hướng ứng dụng công nghệ chiến lược trong nông nghiệp vùng cao 13/05/2026 15:04

(PLO)- Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, FPT đề xuất ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong nông nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng hiệu quả canh tác và tối ưu logistics nông sản.

Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng gần 800 doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu tham luận với chủ đề “Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để Điện Biên bứt phá tăng trưởng hai con số”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho rằng những đặc thù của Điện Biên như địa hình miền núi chia cắt, khoảng cách xa giữa các khu dân cư và trung tâm kinh tế có thể trở thành cơ hội phát triển nếu được giải quyết bằng công nghệ.

Theo ông Phương, Điện Biên là một trong những địa phương đầu tiên đăng ký với Bộ KH&CN triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát về kinh tế tầm thấp, không gian tầm thấp. Đây được xem là bước thử nghiệm chính sách nhằm góp phần hoàn thiện khung thể chế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng cho rằng sự tham gia của các tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup, FPT cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái và tạo hiệu ứng lan tỏa tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương ghi nhận vai trò của các doanh nghiệp công nghệ trong hệ sinh thái kinh tế tầm thấp tại Điện Biên (Ảnh: Bộ KH&CN).

Tiếp nối định hướng trên, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LEAP), Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, cho biết FPT đến với Điện Biên cùng liên minh kinh tế tầm thấp, quy tụ các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ và máy bay không người lái. Liên minh hướng tới kết nối năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và triển khai ứng dụng thực tế, qua đó xây dựng các mô hình kinh tế tầm thấp phù hợp với địa bàn vùng cao, vùng núi và biên giới. Theo FPT, để tạo ra giá trị thực sự, cần xây dựng các mô hình ứng dụng cụ thể, gắn với bài toán của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LEAP), Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ tại sự kiện.

Với Điện Biên, các bài toán ứng dụng công nghệ có thể tập trung vào nông nghiệp, vận chuyển nông sản, giám sát cây trồng, kiểm soát dịch bệnh, quản lý rừng và logistics tại khu vực địa hình phức tạp. Hiện khoảng 70% diện tích canh tác của tỉnh là sườn dốc, khó cơ giới hóa, chi phí lao động cao và hiệu quả sản xuất còn hạn chế.

FPT và Trường Thịnh Drone đã thử nghiệm ứng dụng máy bay không người lái (UAV) trong nông nghiệp tại Điện Biên và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo đó, UAV có thể rút ngắn thời gian phun thuốc từ 4 giờ xuống còn 10 phút/ha, nâng năng suất gieo hạt, rải phân lên 40-64 ha/ngày và giảm khoảng 40% chi phí logistics vận chuyển nông sản.

Theo mô phỏng của FPT trên hơn 51.000 ha cây trồng chủ lực như lúa, cà phê, mắc ca và trà Shan tuyết, việc ứng dụng UAV có thể giúp giảm 15-20% chi phí canh tác, tiết kiệm khoảng 62 triệu m3 nước mỗi năm và giảm 30% chi phí nhân công. Thu nhập người dân dự kiến tăng thêm 9-18 triệu đồng/ha/năm, đóng góp khoảng 2.630 tỷ đồng cho GRDP của tỉnh mỗi năm.

FPT đã thử nghiệm ứng dụng UAV trong nông nghiệp tại Điện Biên và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Ảnh Xuân Tư/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Khoa cho rằng việc chuẩn hóa và công nghiệp hóa các công đoạn sản xuất sẽ góp phần nâng sức cạnh tranh cho nông sản và người nông dân.

Từ kết quả thử nghiệm ban đầu, FPT đề xuất hai hướng hợp tác với Điện Biên. Thứ nhất, tỉnh có thể liên kết với các địa phương có điều kiện tương đồng để kiểm chứng và nhân rộng mô hình kinh tế tầm thấp cho vùng cao, miền núi và biên giới. Thứ hai, địa phương cùng Liên minh Kinh tế tầm thấp ưu tiên triển khai một số bài toán trọng điểm, trước mắt tập trung vào ứng dụng nông nghiệp có tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Bên cạnh đó, FPT đề xuất phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực kinh tế tầm thấp, giúp học sinh sớm tiếp cận công nghệ UAV, dữ liệu, tự động hóa và các kỹ năng của nền kinh tế số.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào các lĩnh vực mới như UAV và kinh tế tầm thấp, cần có chính sách ổn định, dài hạn nhằm tạo nền tảng cho công nghệ phát triển và mở rộng ứng dụng thực tiễn.

Đề xuất của FPT bám sát định hướng phát triển công nghệ chiến lược của Chính phủ. Theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg, công nghệ hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái (UAV) thuộc nhóm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở để thúc đẩy ứng dụng UAV trong nông nghiệp, logistics, quản lý rừng và khu vực biên giới.