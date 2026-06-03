Tập đoàn TTC được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp phát triển Bất động sản Công nghiệp hàng đầu Việt Nam 03/06/2026 14:59

(PLO)- Đây là danh hiệu thuộc Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II mang tầm vóc quốc gia, do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng.

Ngày 2-6-2026, tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026, Tập đoàn TTC được vinh danh là một trong “Top 10 Doanh nghiệp phát triển Bất động sản Công nghiệp hàng đầu Việt Nam”, phản ánh năng lực vận hành, nền tảng tài chính và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đây là danh hiệu thuộc Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II mang tầm vóc quốc gia, do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng. Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, dự án và thương hiệu tiêu biểu, có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của thị trường bất động sản cũng như nền kinh tế.

Ông Nguyễn Thành Chương - Tổng Giám đốc TTC IZ đón nhận danh hiệu “Top 10 Doanh nghiệp phát triển Bất động sản Công nghiệp hàng đầu Việt Nam”.

Hệ sinh thái đa ngành tạo lực đẩy cho bất động sản công nghiệp

TTC là tập đoàn đầu tư đa ngành với 47 năm hình thành và phát triển, hoạt động trong 6 lĩnh vực chính: Nông nghiệp (HOSE: SBT), Năng lượng (HOSE: GEG, GHC), Bất động sản (HOSE: SCR), Bất động sản công nghiệp, Du lịch (HOSE: VNG), Giáo dục cùng nhiều ngành nghề khác. Với nền tảng hoạt động đa ngành và kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn trong và ngoài nước, TTC đã xây dựng nguồn lực vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn của các đơn vị thành viên.

Trong lĩnh vực Bất động sản công nghiệp, Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) là đơn vị chủ lực, trực tiếp đầu tư, phát triển và vận hành hạ tầng khu công nghiệp, đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược bất động sản công nghiệp của Tập đoàn.

Trên nền tảng đó, TTC IZ từng bước phát triển và khẳng định vị thế trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp thông qua mô hình khu công nghiệp tích hợp, kết hợp hạ tầng kỹ thuật, logistics và hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư.

Sự cộng hưởng từ TTC giúp TTC IZ gia tăng năng lực cạnh tranh, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển các khu công nghiệp sinh thái, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của dòng vốn FDI chất lượng cao và xu hướng phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thành Chương - Tổng Giám đốc TTC IZ cho biết: “Giải thưởng ‘Top 10 Doanh nghiệp phát triển Bất động sản Công nghiệp hàng đầu Việt Nam’ là sự ghi nhận cho năng lực thực thi của TTC IZ nói riêng và Tập đoàn TTC nói chung. Trong giai đoạn tới, TTC IZ tiếp tục ưu tiên phát triển mô hình Khu công nghiệp Sinh thái - Thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao”.

Quản trị tài chính kỷ luật và năng lực nội tại vững chắc

Sự minh bạch và kỷ luật là trụ cột giúp TTC IZ duy trì đà tăng trưởng ổn định qua nhiều chu kỳ kinh tế. Doanh nghiệp luôn ưu tiên việc quản trị dòng tiền và tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn để đảm bảo tính bền vững. Sức mạnh này một lần nữa được bảo chứng qua báo cáo của đơn vị xếp hạng tín nhiệm độc lập năm 2026, khi TTC IZ tiếp tục giữ vững hạng tín nhiệm “vnA” với triển vọng “Ổn định” năm thứ 3 liên tiếp.

Trong trung và dài hạn, TTC IZ định hướng mở rộng hệ sinh thái bất động sản công nghiệp theo mô hình tích hợp, tập trung phát triển hạ tầng xanh, tối ưu dịch vụ logistics và nâng cao chất lượng khách thuê.

Theo Saigon Ratings, TTC IZ duy trì tỷ lệ lấp đầy khoảng 99% và ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu khoảng 40% trong năm 2025, phản ánh hiệu quả vận hành và sức hấp dẫn của hệ sinh thái khu công nghiệp đối với nhà đầu tư. Tỷ lệ Nợ vay ròng/Vốn chủ sở hữu của TTC IZ duy trì trong khoảng 0,38 - 0,46 lần, thấp hơn mức trung bình ngành cho thuê bất động sản trong 5 năm gần đây. Báo cáo cũng ghi nhận chất lượng quản trị và điều hành ổn định, cơ chế vận hành linh hoạt cùng định hướng chiến lược rõ ràng là những yếu tố hỗ trợ năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong dài hạn.

Vận hành mô hình “Khu công nghiệp Xanh - Sạch - Thông minh”

Định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, tích hợp hạ tầng xanh, logistics và chuỗi dịch vụ hỗ trợ được xem là một trong những lợi thế cạnh tranh của TTC IZ trong việc thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Mô hình này không chỉ đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về ESG và phát triển bền vững của thị trường quốc tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng khách thuê, gia tăng hiệu quả khai thác và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp.

Hiện TTC IZ đầu tư, xây dựng và vận hành hệ sinh thái bất động sản công nghiệp tích hợp gồm hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn, logistics, cảng thủy nội địa và các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư.

TTC IZ đồng hành cùng khát vọng an cư của người dân địa phương Trảng Bàng (Tây Ninh) với dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Thành Thành Công.

Trong năm 2026, việc khởi công Cụm công nghiệp Đạ Oai (Lâm Đồng) đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới hạ tầng công nghiệp. Song song đó, dự án Khu dân cư Thành Thành Công (Khu dân cư TTC) tiếp tục hoàn thiện mô hình “Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ”, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội và gia tăng giá trị bền vững cho khu công nghiệp.

Việc được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp phát triển Bất động sản Công nghiệp hàng đầu Việt Nam” phản ánh những bước tiến của TTC IZ trong chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp theo hướng bền vững. Trên nền tảng nguồn lực từ Tập đoàn TTC cùng định hướng đầu tư dài hạn, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quỹ đất, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và nâng cao năng lực thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.