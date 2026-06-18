Đồng Nai sẽ kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp 18/06/2026 19:53

(PLO)- UBND TP Đồng Nai yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ngày 18- 6, UBND TP Đồng Nai ký quyết định Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên toàn địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP Đồng Nai yêu cầu các cơ quan chức năng, đơn vị địa phương phải phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý.

UBND TP cũng giao Công an TP thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp. Tiến hành tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cơ quan công an khi xác định vi phạm pháp luật cần khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở Công thương cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu các sở ngành, lãnh đạo các địa phương thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.