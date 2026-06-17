Phát triển du lịch đêm TP.HCM từ mô hình âm nhạc đường phố 17/06/2026 14:40

(PLO)- Chương trình “Âm nhạc đường phố” tại khu vực biển Thùy Vân được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đêm mới, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và tạo thêm sức sống cho không gian ven biển.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng cạnh tranh, việc phát triển các sản phẩm phục vụ về đêm được xem là giải pháp quan trọng để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Từ mô hình âm nhạc đường phố, TP.HCM đang từng bước tạo thêm những không gian trải nghiệm mới, góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch đêm sôi động và giàu bản sắc.

Tạo điểm nhấn cho du lịch đêm

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến, UBND phường Tam Thắng vừa thống nhất chủ trương duy trì chương trình “Âm nhạc đường phố” vào các tối cuối tuần tại Trạm tiện ích số 5 và Công viên Quảng trường Bạch Hổ trên đường Thùy Vân.

Theo đại diện UBND phường Tam Thắng, hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách mà còn hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch đêm mang dấu ấn riêng. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đẩy mạnh phát triển kinh tế ban đêm, việc khai thác hiệu quả không gian công cộng ven biển được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến và thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển.

Không gian âm nhạc đường phố sôi động tại khu vực biển Thùy Vân vào dịp cuối tuần. Ảnh: THU TRINH.

Ông Nguyễn Duy Phương, Giám đốc Công ty TNHH Nét Xưa (chủ đầu tư dự án âm nhạc đường phố), cho rằng phát triển các chương trình nghệ thuật tại khu vực ven biển là hướng đi phù hợp trong bối cảnh ngành du lịch chuyển mạnh sang mô hình trải nghiệm.

"Du khách ngày càng yêu thích những không gian mở, gần gũi với cộng đồng và phản ánh được bản sắc địa phương. Những chương trình nghệ thuật được tổ chức thường xuyên sẽ tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn vào buổi tối, qua đó thúc đẩy nhu cầu sử dụng các dịch vụ ăn uống, mua sắm và lưu trú", ông Phương nói.

Mô hình phát triển du lịch đêm tại khu vực Công viên Thùy Vân được định hướng với nhiều hoạt động đa dạng như triển lãm tranh, sách, giao lưu âm nhạc, biểu diễn thể thao cộng đồng và các khu kiosk giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Các hoạt động sẽ tập trung vào dịp cuối tuần nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa sôi động cho người dân và du khách.

Trong định hướng phát triển sản phẩm mới, đơn vị tổ chức đề xuất xây dựng lễ hội diều nghệ thuật gắn với cuộc thi vẽ tranh trên diều. Các tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được trưng bày, đấu giá gây quỹ cho các hoạt động xã hội và trình diễn trên bãi biển. Dự kiến từ 50 đến 100 cánh diều nghệ thuật được thả đồng loạt vào các dịp cuối tuần hoặc sự kiện lớn góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch đêm và tăng sức hút cho điểm đến ven biển

Chị Trần Thị Mai, người dân sinh sống gần đường Thùy Vân, cho rằng các chương trình nghệ thuật giúp không gian biển trở nên nhộn nhịp hơn vào buổi tối. "Du khách sẽ có thêm trải nghiệm thay vì chỉ đi dạo hay ngắm biển. Người dân địa phương cũng có thêm điểm vui chơi cuối tuần", chị Mai chia sẻ.

Động lực cho chiến lược kinh tế đêm

Theo ngành du lịch, việc phát triển các chương trình âm nhạc đường phố tại Thùy Vân không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn là bước khởi đầu trong chiến lược khai thác kinh tế đêm. Khu vực ven biển được định hướng trở thành không gian du lịch, giải trí và tổ chức sự kiện cộng đồng quy mô lớn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến trẻ trung, năng động và giàu trải nghiệm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để du lịch đêm phát triển bền vững, các hoạt động cần được tổ chức chuyên nghiệp, có chủ đề riêng và duy trì thường xuyên. Bên cạnh âm nhạc, địa phương cần kết hợp thêm các sản phẩm ẩm thực, nghệ thuật dân gian, không gian check-in, mua sắm và dịch vụ trải nghiệm, trò chơi trẻ em nhằm hình thành hệ sinh thái du lịch đêm hoàn chỉnh.

Xây dựng hệ sinh thái du lịch đêm hoàn chỉnh là mục tiêu trọng tâm trong chiến lược đến năm 2030. Ảnh: THU TRINH.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt nhận định xu hướng du khách hiện nay không chỉ dừng lại ở các hoạt động tham quan ban ngày mà ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm văn hóa, giải trí vào buổi tối. Những loại hình như biểu diễn nghệ thuật đường phố, chợ đêm, lễ hội ánh sáng hay các sự kiện cộng đồng đang trở thành yếu tố quan trọng giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết TP đang tập trung phát triển các cụm vui chơi, giải trí đêm gắn với du lịch đường sông, ẩm thực và các trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn. Trong đó, sông Sài Gòn được xác định là “xương sống” để phát triển các sản phẩm đặc trưng như du thuyền nhà hàng, buýt sông đêm, trình diễn ánh sáng nghệ thuật và các tổ hợp giải trí ven sông.

Theo định hướng của ngành du lịch, mục tiêu không chỉ là thu hút thêm khách du lịch mà còn từng bước đưa TP.HCM trở thành trung tâm du lịch MICE, kinh tế đêm và tổ chức sự kiện quốc tế năng động hàng đầu khu vực.

Trong chiến lược đó, những mô hình quy mô nhỏ nhưng giàu tính cộng đồng như “Âm nhạc đường phố” được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hình thành các sản phẩm du lịch đêm đặc sắc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của điểm đến trong tương lai.