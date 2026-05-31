Hàng ngàn du khách đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2026 31/05/2026 15:22

(PLO)- Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 chính thức mở màn, hứa hẹn trở thành điểm đến bùng nổ của du lịch TP.HCM trong mùa hè này.

Sáng 31-5, Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 chính thức khai mạc tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM). Sự kiện thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, vui chơi và mua sắm ngay trong ngày đầu tiên.

Bước sang năm thứ 22, Lễ hội Trái cây Nam Bộ không chỉ là sự kiện giải trí thường niên mà còn là hành trình khám phá văn hóa phương Nam. Năm nay, lễ hội mang thông điệp “Miền Tây trong một ngày - Trọn vẹn hơn cả một chuyến đi”, đưa hình ảnh vùng đất Tây Nam Bộ đến gần hơn với du khách ngay giữa lòng TP.HCM.

Clip: Khai mạc Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là chợ trái cây đặc sản quy tụ hàng trăm loại trái cây và nông sản chất lượng cao từ nhiều tỉnh, thành. Không gian chợ được thiết kế rực rỡ sắc màu nhiệt đới, kết hợp giữa mua sắm, thưởng thức và tham quan, tái hiện sinh động bức tranh mùa trái ngọt của Nam Bộ.

Đông đảo du khách tham quan và mua sắm tại Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2026 ngày khai mạc.

Ghi nhận trong ngày khai mạc, khu vực kinh doanh sầu riêng thu hút đông đảo du khách nhất. Sầu riêng Ri6 được bán với giá 75.000 đồng/kg, trong khi giống Musang King có giá 158.000 đồng/kg. Nhiều loại trái cây đang vào vụ cũng được chào bán với mức giá hấp dẫn như chôm chôm 50.000 đồng/kg, vải thiều 59.000 đồng/kg và bơ sáp Đắk Lắk 40.000 đồng/kg.

Nhiều loại trái cây đặc sản vùng miền được chào bán với mức giá hấp dẫn.

Khu vực kinh doanh sầu riêng thu hút rất đông du khách đến thưởng thức với giá từ 75.000 đồng/kg.

Không chỉ dừng lại ở không gian trái cây, lễ hội còn mang đến hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô lớn. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đêm kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại. Du khách cũng có thể khám phá cung đường trái cây khổng lồ “biết nói”, theo dõi chương trình sân khấu hóa Sơn Tinh – Thủy Tinh, tham quan tác phẩm nghệ thuật khổng lồ “Thanh âm dòng phù sa”, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, sự kiện cộng đồng và kết nối quốc tế.

Không gian chợ trái cây đặc sản tái hiện sinh động bức tranh mùa trái ngọt của miền sông nước Nam Bộ.

Đặc biệt, mùa hè năm nay, Suối Tiên đưa vào khai thác thêm nhiều sản phẩm vui chơi mới nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách. Nổi bật là xe tăng hành trình chiến xa, khu vui chơi Mega Zone, đường trượt phao đa sắc, thế giới tuổi thơ Lâu đài Cát Tường và tổ hợp đường trượt đua thần tốc - đường trượt vô cực tại Biển Tiên Đồng.

Chương trình diễu hành Thanh âm dòng phù sa thu hút nhiều du khách thích thú theo dõi tại lễ hội.

Mô hình trái bí đao khổng lồ độc đáo thu hút đông đảo du khách check-in.

Nhiều sản phẩm vui chơi giải trí hiện đại được đưa vào phục vụ du khách trong mùa hè này.

Theo Ban tổ chức, lễ hội không chỉ là không gian giải trí hấp dẫn mà còn góp phần quảng bá nông sản Việt Nam, tôn vinh giá trị văn hóa Nam Bộ và thúc đẩy phát triển du lịch thành phố. Thông qua sự kết hợp giữa nông sản, ẩm thực, nghệ thuật và công nghệ giải trí hiện đại, lễ hội tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của TP.HCM mỗi dịp hè.

Với chuỗi hoạt động phong phú kéo dài suốt mùa lễ hội, Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ tiếp tục thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Từ đó góp phần tạo sức sống cho thị trường du lịch hè, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa và nông sản Việt đến cộng đồng.