Khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục 11/05/2026 11:18

(PLO)- Với lượng khách quốc tế tăng trưởng kỉ lục, ngành du lịch Việt Nam đang đẩy mạnh liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển nhằm tạo đà tăng trưởng bền vững.

Lần đầu tiên Việt Nam duy trì lượng khách quốc tế vượt 2 triệu lượt trong 4 tháng liên tiếp, đưa tổng lượng khách quốc tế sau 4 tháng đầu năm 2026 lên mức kỷ lục 8,8 triệu lượt. Trong bối cảnh đó, ngành du lịch cũng đang đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển để duy trì đà tăng trưởng.

Du lịch Việt lập kỷ lục mới

Theo số liệu mới công bố, trong tháng 4-2026, Việt Nam đón khoảng 2,03 triệu lượt khách quốc tế. Con số này nâng tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên 8,8 triệu lượt, hoàn thành khoảng 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách cả năm.

Đây là dấu mốc đáng chú ý khi lần đầu tiên Việt Nam duy trì lượng khách quốc tế vượt mốc 2 triệu lượt suốt 4 tháng liên tiếp. Đồng thời, 8,8 triệu lượt khách cũng là con số cao nhất từng ghi nhận trong 4 tháng đầu năm.

Thời điểm này thường là giai đoạn thị trường du lịch quốc tế bắt đầu hạ nhiệt để chuyển sang mùa cao điểm nội địa. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn duy trì mức cao cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam và phản ánh triển vọng tăng trưởng tích cực.

Lần đầu tiên, Việt Nam duy trì lượng khách quốc tế vượt mốc 2 triệu lượt suốt 4 tháng năm 2026. Ảnh: THU TRINH.

Về cơ cấu thị trường, 10 thị trường gửi khách lớn nhất gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Philippines. Đáng chú ý, Philippines lần đầu tiên góp mặt trong nhóm 10 sau khi vượt Malaysia.

Nhóm 10 thị trường nguồn này đóng góp khoảng 72% tổng lượng khách quốc tế. Riêng hai thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm gần 39,8% tổng khách, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, sự gia tăng nhanh của nhiều thị trường tiềm năng cho thấy cơ cấu khách đang ngày càng đa dạng. Điều này giúp ngành du lịch giảm phụ thuộc vào một vài thị trường trọng điểm, mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Trong bức tranh chung, Nga là điểm sáng nổi bật nhất. Thị trường này ghi nhận mức tăng trưởng gần 300% so với cùng kỳ năm trước, trở thành một trong những thị trường phục hồi mạnh nhất.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, sự trở lại của khách Nga đến từ việc khôi phục các đường bay thẳng, nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam về an ninh, chi phí.

Các chuyên gia du lịch nhận định kết quả này cho thấy du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh. Việc mở rộng chính sách visa, tăng cường kết nối hàng không và đa dạng hóa sản phẩm đang nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực. Nếu giữ vững đà này, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026 hoàn toàn khả thi.

Liên kết các tỉnh Tây Bắc với TP.HCM

Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã chủ trì hội nghị ký kết thỏa thuận chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

Theo thỏa thuận, các địa phương sẽ tăng cường phối hợp quản lý nhà nước, phát triển sản phẩm, chuyển đổi số và xúc tiến quảng bá. Mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng bền vững, gia tăng lượng khách trao đổi hai chiều và hình thành các tuyến du lịch liên vùng đồng bộ.

Các địa phương thống nhất xây dựng kế hoạch phát triển theo hướng phát huy thế mạnh riêng, khai thác hiệu quả nguồn lực. Trọng tâm là xây dựng chuỗi du lịch thân thiện, an toàn gắn với bản sắc đặc trưng, đồng thời tăng cường quảng bá chung.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng đến việc thu hút nguồn lực xã hội hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác đầu tư, khai thác sản phẩm mới.

TP.HCM và các tỉnh Tây Bắc mở rộng hợp tác chiến lược nhằm trao đổi khách và khai thác sản phẩm mới. Ảnh: THU TRINH.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia cho biết thỏa thuận giai đoạn 2026-2030 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao và bài bản hơn.

Theo ông Siêu, các địa phương cần đặt liên kết trong một tư duy mới. Hướng tới hình thành không gian phát triển chung với sản phẩm, thương hiệu, thị trường, dữ liệu và cơ chế phối hợp chung.

Ông Siêu cũng đề nghị chuyển mạnh từ mô hình liên kết theo sự kiện sang liên kết theo chuỗi giá trị. Trọng tâm là xây dựng sản phẩm liên vùng có khả năng thương mại hóa cao, gắn với thương hiệu khu vực Tây Bắc mở rộng.

Trong định hướng này, TP.HCM được kỳ vọng phát huy vai trò cửa ngõ, trở thành trung tâm phân phối khách và kết nối đầu tư hàng đầu. Đặc biệt, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm du khách.