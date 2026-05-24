Việt Nam lần đầu giành Huy chương Bạc thử thách Đầu bếp Toàn cầu 24/05/2026 14:59

Chiều 24-5, Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết, đội tuyển đầu bếp Việt Nam vừa xuất sắc lọt top 8 toàn cầu và giành Huy chương Bạc tại Global Chefs Challenge Finals 2026. Đây là cột mốc lịch sử đưa ẩm thực Việt Nam lên tầm cao mới trên trường quốc tế.

Vòng chung kết Global Chefs Challenge Finals 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 19-5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Wales (ICC Wales), thành phố Newport, xứ Wales (Vương quốc Anh). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Đại hội Hiệp hội Đầu bếp Thế giới. Đây là một trong những đấu trường nghề bếp danh giá và khắt khe nhất toàn cầu, quy tụ hơn 1.000 đầu bếp cùng hàng ngàn chuyên gia đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm nay, cuộc thi mang chủ đề “Pasture, Passion, Plate” (Đồng cỏ – Đam mê – Đĩa ăn), với nhiều hạng mục cho đầu bếp chuyên nghiệp, đầu bếp trẻ, đầu bếp bánh và đầu bếp chay. Trong đó, Global Chefs Challenge là hạng mục cao nhất, đòi hỏi kỹ năng chuyên môn, tư duy sáng tạo và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao.

Toàn cảnh không gian thi đấu chuyên nghiệp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Wales (ICC Wales). Ảnh: BTC.

Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi là đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng cùng đầu bếp phụ Lê Đắc Minh Quân. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã giành Huy chương Vàng vòng loại khu vực châu Á, nằm trong hai đội có số điểm cao nhất khu vực cùng Singapore. Kết quả này giúp Việt Nam vượt qua 14 quốc gia và hơn 100 đầu bếp để đại diện châu Á tranh tài tại vòng chung kết thế giới.

Tại Wales, đội tuyển Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với 15 đội tuyển mạnh đến từ các quốc gia có nền ẩm thực phát triển lâu đời. Dù lần đầu tiên góp mặt, các đầu bếp Việt vẫn gây ấn tượng mạnh bằng phong cách chuyên nghiệp, kỹ năng phối hợp bài bản và tinh thần sáng tạo.

Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam xuất sắc lọt top 8 thế giới và giành Huy chương Bạc ở hạng mục Global Chefs Challenge. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt thành tích cao tại vòng chung kết Thử thách Đầu bếp Toàn cầu, đánh dấu bước tiến quan trọng của nghề bếp Việt trong hành trình hội nhập.

Ban giám khảo quốc tế tiến hành chấm điểm khắt khe các phần thi tại hạng mục Global Chefs Challenge. Ảnh: BTC.

Đội tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh với phong cách thi đấu chuyên nghiệp và bài bản. Ảnh: BTC.

Đội tuyển đầu bếp Việt Nam rạng rỡ đón nhận Huy chương Bạc tại sân chơi thế giới.

Món ăn của đội Việt Nam được trình bày tinh tế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, thành tích này là kết quả của quá trình luyện tập bền bỉ. Các đầu bếp không chỉ nâng cao kỹ thuật chế biến mà còn hoàn thiện tư duy trình bày, khả năng làm việc nhóm theo chuẩn quốc tế.

Thành tích top 8 thế giới là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cả đội tuyển. Quan trọng hơn, đây sẽ là nguồn cảm hứng để thế hệ đầu bếp trẻ Việt Nam tự tin bước ra những sân chơi lớn.

Để ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc này, BTC đề nghị Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam xem xét tặng bằng khen cho đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng, đầu bếp Lê Đắc Minh Quân và ông Văn Phú Phương Dũng, người có nhiều đóng góp trong công tác huấn luyện đội tuyển. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực của đầu bếp trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà còn tạo động lực phát triển nghề bếp trong nước, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch Việt Nam thông qua ẩm thực.