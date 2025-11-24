Bữa tiệc 10 triệu đồng do 13 siêu đầu bếp Michelin thực hiện có gì? 24/11/2025 12:34

(PLO)- Thực khách có cơ hội thưởng thức những bữa tiệc chuẩn 5 sao do 13 đầu bếp hàng đầu thế giới thực hiện trong không gian sang trọng tại TP.HCM và Huế.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết tuần lễ ẩm thực “100 Flavors - Michelin Starred Chefs” sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 30-11 tại TP.HCM và TP Huế. Đây là chuỗi tiệc fine dining giới hạn nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Chương trình quy tụ 13 đầu bếp sở hữu tổng cộng 27 sao Michelin đến từ nhiều quốc gia. Trong đó, những tên tuổi lớn đình đám sở hữu 3 sao gồm: Jacob Jan Boerma, Thomas Bühner, Bruno Menard, Thierry Voisin, Stylianos Arakas, Alvin Leung.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của các đầu bếp 2 sao như Giovanni Solofra, Florence Dalia, Michael Lee và các đầu bếp 1 sao gồm Massimiliano Sena, Tim Golsteijn, Michael Bao.

Theo kế hoạch, đêm 26-11 tại La Vela Saigon Hotel (TP.HCM) sẽ mang đậm phong cách ẩm thực đương đại. Sự kiện được tổ chức trong không gian 5 sao sang trọng, nơi kỹ thuật quốc tế hòa quyện cùng hương vị Việt.

Tiếp đó, ngày 28-11 tại Hue Times Square (TP Huế) sẽ tái hiện “Dạ yến Hoàng cung”. Chương trình kết hợp ẩm thực cung đình và nhã nhạc cổ truyền, tạo nên trải nghiệm mang tính trình diễn nghệ thuật. Sự kiện được kỳ vọng góp phần khẳng định chiều sâu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Giá vé mỗi đêm từ 10 triệu đồng/khách, bao gồm thức uống. Mỗi chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa ẩm thực, âm nhạc và ánh sáng. Từng món ăn đều được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật.

Thomas Bühner là một trong những đầu bếp 3 sao Michelin nổi tiếng sẽ góp mặt tại sự kiện "100 Flavors - Michelin Starred Chefs" ở Việt Nam. Ảnh: BTC.

Ông Giorgio Diana, Founder & CEO Dinner Incredible cho biết sự kiện mở ra một chương mới cho fine dining tại Việt Nam. Điều này mang đến không gian tinh tế nơi ẩm thực, âm nhạc, cảm xúc hòa quyện thành bản giao hưởng vị giác độc bản.

Theo ông Giorgio Diana, Việt Nam được chọn làm điểm dừng nhờ nguồn nguyên liệu phong phú, chiều sâu văn hóa và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ.

Các chuyên gia nhận định tuần lễ đầu bếp Michelin đã trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình nâng tầm ẩm thực Việt. Sự kiện không chỉ tiếp nối sức lan tỏa của Michelin Guide tại Việt Nam mà còn tạo động lực mới cho cộng đồng F&B, giới truyền thông và công chúng.

Michelin tiếp tục khẳng định vai trò như một biểu tượng có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần định hình cách thế giới nhìn nhận về ẩm thực Việt và tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi mỗi mùa trao giải.