Lật tẩy chuỗi phòng khám nha khoa toàn bác sĩ dỏm, hàng trăm người già sập bẫy 16/12/2025 11:54

(PLO)- Sáu phòng khám nha khoa toàn bác sĩ dỏm, hoạt động trái phép nhưng được "bảo kê" khiến hàng trăm người cao tuổi ở Lâm Đồng, Đắk Lắk sập bẫy.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh này về miễn nhiệm sáu thanh tra viên.

Trong danh sách miễn nhiệm có ông Đoàn Quang Huy, cựu Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế và ông Phan Đình Lộc, thanh tra viên cùng bốn người khác.

Nha khoa Sài Gòn Smile Dental, một trong sáu phòng khám nha khoa, liên quan vụ việc.

Dấu hiệu bất thường

Danh sách các thanh tra viên bị miễn nhiệm nói trên được thực hiện theo Luật Thanh tra và công văn của Sở Nội vụ.

Tuy nhiên, việc này gây chú ý bởi ông Đoàn Quang Huy và Phan Đình Lộc vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can để điều tra hành vi nhận hối lộ. Hai ông này bị cáo buộc tham gia "bảo kê" cho loạt phòng khám nha khoa toàn bác sĩ dỏm.

Từ cuối năm 2024 đến tháng 9-2025, các phòng khám nha khoa tại Lâm Đồng mọc lên như nấm, hoạt động bát nháo nhưng gần như không bị xử lý. Những dấu hiệu bất thường này đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đưa vào tầm ngắm.

Đến tháng 9-2025, Sở Y tế thực hiện chiến dịch kiểm tra đồng loạt khiến hàng loạt cơ sở bị xử phạt. Các phòng khám này vi phạm nghiêm trọng như không lưu trữ hồ sơ, cung cấp dịch vụ vượt phạm vi, không giấy phép hoạt động... Mỗi cơ sở bị phạt từ 45 triệu đồng trở lên và đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Quá trình điều tra hé lộ, Bùi Huy Thiện (ngụ TP.HCM), Nguyễn Văn Đồng (ngụ Đắk Lắk) cùng đồng phạm dù không có chuyên môn y tế nhưng đã cấu kết lập chuỗi sáu phòng khám nha khoa chui.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét chỗ ở những người có liên quan.

Chuỗi phòng khám trái phép gồm: Nha khoa 20 Đức Trọng (xã Đức Trọng), Nha khoa quốc tế Sài Gòn Smile Dental (phường 1 Bảo Lộc), Nha khoa Nguyên Trinh Sài Gòn (xã Đức Lập), Nha khoa Thủy Nguyên (phường Đông Gia Nghĩa) thuộc tỉnh Lâm Đồng; Nha khoa Mỹ Anh (phường Buôn Hồ) và Nha khoa Mỹ Anh (xã Ea Drăng) thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm này dụ dỗ người đứng đầu các hội người cao tuổi, cựu chiến binh để thu hút khách. Họ gửi thư mời "khám sức khỏe miễn phí", thậm chí quảng cáo dịch vụ không liên quan như "chăm sóc xương khớp bằng máy của Bộ Quốc phòng". Riêng mảng nha khoa, nhóm này tung chiêu "nhổ răng miễn phí", giảm 50% chi phí trồng răng để nhử mồi.

Thu lợi bất chính gần 8 tỉ đồng

Các bác sĩ dỏm không bằng cấp ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn như nhổ, trồng, bọc răng vô tội vạ. Việc này gây hậu quả khôn lường về sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tính mạng cho hàng trăm người cao tuổi.

Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt giam Nguyễn Văn Đồng.

Nhóm này hoạt động theo kiểu cuốn chiếu. Sau khi khai thác hết hội viên tại địa phương, các phòng khám lập tức đóng cửa, chuyển địa bàn để tiếp tục lừa đảo.

Thống kê ban đầu, từ tháng 11-2024 đến tháng 10-2025, chuỗi phòng khám này đã thực hiện 873 lượt điều trị, thu lợi bất chính gần 8 tỉ đồng. Lợi nhuận được chia theo tỉ lệ cổ phần góp vốn.

Chín lần đưa hối lộ cho hai cán bộ Sở Y tế

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đồng, Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn, Bùi Xuân Dũng để điều tra các hành vi đưa hối lộ, lừa dối khách hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt trước nhà riêng một thanh tra Sở Y tế.

Để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Đồng đã chín lần đưa hối lộ cho hai cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng. Cụ thể, Đồng năm lần đưa tổng cộng 55 triệu đồng cho ông Phan Đình Lộc, bốn lần đưa 30 triệu đồng cho ông Đoàn Quang Huy.

Khám xét nhà riêng Đoàn Quang Huy.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ Sở Y tế trên để điều tra hành vi nhận hối lộ và đang tiếp tục mở rộng vụ án.