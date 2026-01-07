Công an TP.HCM ra quân xử lý quảng cáo, rao vặt làm xấu cảnh quan đô thị 07/01/2026 10:53

Ngày 7-1, Công an TP.HCM cho biết đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với chỉnh trang mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn. Trọng tâm là rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp dán, treo quảng cáo, rao vặt trái phép tại khu dân cư, tuyến đường, khu vực công cộng.

Công an TP.HCM ra quân cao điểm xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép.

Song song đó, hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 18, năm 2026, tuổi trẻ Công an TP.HCM đồng loạt tổ chức các đợt ra quân bóc, xóa quảng cáo sai quy định, góp phần làm sạch cảnh quan đô thị.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn tình trạng quảng cáo trái phép tại một số địa bàn. Điển hình, tại khu vực dưới chân cầu cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Công an phường Phước Long phát hiện nhiều tờ quảng cáo “chuyển nhà” mới dán.

PCC (35 tuổi, ngụ phường Phước Long) có hành vi dán quảng cáo không đúng nơi quy định. Ảnh: CA

Qua xác minh, Công an phường đã mời PCC (35 tuổi, ngụ phường Phước Long) làm việc. Người này thừa nhận vi phạm. Cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt hành chính, buộc tháo gỡ, làm sạch toàn bộ quảng cáo và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Trước đó, rạng sáng 6-1-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện một số người dán tờ rơi quảng cáo sai nơi quy định tại ấp 15, xã Đông Thạnh. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ hai người liên quan là TTN (45 tuổi) và NTT (37 tuổi).

Bà N khai nhận đặt in quảng cáo dịch vụ rút hầm cầu qua mạng và thuê T dán với giá 200.000 đồng/ngày. Sau ba ngày thực hiện, cả hai bị phát hiện và xử lý.

Bà TTN (45 tuổi, áo hồng) và NTT (37 tuổi) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương xác định toàn bộ vị trí vi phạm, yêu cầu các đương sự tổ chức cạo xóa, khắc phục hậu quả. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, nhiều người lợi dụng quảng cáo trái phép để che giấu, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như tín dụng đen, cho vay nặng lãi, lừa đảo… Vì vậy, xử lý nghiêm quảng cáo sai quy định không chỉ nhằm lập lại mỹ quan đô thị mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ duy trì quyết liệt đợt cao điểm, tăng cường tuần tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Người dân cần nâng cao ý thức, không tiếp tay cho quảng cáo trái phép và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện vi phạm.