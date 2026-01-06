Xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, tài xế bị phạt 19 triệu đồng 06/01/2026 16:02

(PLO)- CSGT TP.HCM lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi sau khi đoạn clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 6-1, Đội CSGT An Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã mời tài xế liên quan đến clip xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi, lan truyền trên mạng xã hội đến làm việc và lập biên bản vi phạm.

Xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, tài xế bị phạt 19 triệu đồng. Ảnh cắt từ clip

Tại trụ sở Đội CSGT An Lạc, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe tải là VĐT (35 tuổi, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Làm việc với CSGT, tài xế T cho biết vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ ngày 24-12-2025, tại giao lộ Trần Văn Giàu – Võ Hữu Lợi. Thời điểm này, anh được thuê chở hàng từ Gia Lai vào TP.HCM. Do lần đầu di chuyển vào thành phố, không thông thạo đường sá, lại mải đi theo chỉ dẫn của định vị và không chú ý quan sát biển báo nên đã điều khiển xe đi vào đường ngược chiều.

VĐT (35 tuổi, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: PC08

Theo trình bày của tài xế, sau khi nhận được thông báo từ CSGT, anh đã di chuyển quãng đường hơn 700 km từ Gia Lai vào TP.HCM để làm việc với cơ quan chức năng. Tài xế cũng thừa nhận hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, không để tái phạm.

Đội CSGT An Lạc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T. Theo Nghị định 168/2024, tài xế T bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe tải lưu thông trên đường Trần Văn Giàu theo hướng từ đường Võ Trần Chí về cầu Xáng. Khi đến giao lộ với đường Võ Hữu Lợi, thay vì tiếp tục di chuyển thêm khoảng 1 km để quay đầu xe đúng quy định, tài xế đã cho xe chạy ngược chiều để rẽ trái.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này có mật độ phương tiện khá đông, nhiều người đi đường phải phanh gấp hoặc chủ động tránh né để bảo đảm an toàn.