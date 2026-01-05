TP.HCM: CSGT xác minh clip xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu 05/01/2026 10:05

(PLO)- CSGT TP.HCM đang xác minh, mời làm việc tài xế xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi, TP.HCM.

Ngày 5-1, Đội CSGT An Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đang xác minh, mời tài xế xe tải có hành vi chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, đoạn qua xã Bình Lợi, để làm rõ và xử lý theo quy định.

TP.HCM: CSGT xác minh clip xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe tải lưu thông trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ tỉnh lộ 10 về đường Mai Bá Hương. Khi đến giao lộ Trần Văn Giàu – Võ Hữu Lợi, tài xế bất ngờ cho xe chạy ngược chiều để rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân là nếu rẽ đúng quy định, tài xế phải tiếp tục chạy thêm khoảng 1 km đến giao lộ khác để quay đầu xe. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, người này đã cho xe chạy ngược chiều ngay tại giao lộ, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông và vi phạm quy định.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc có nhiều phương tiện qua lại. Clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe tải chạy ngược chiều bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.