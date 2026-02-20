Thợ lặn chuyên nghiệp hỗ trợ tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích vụ chìm thuyền ở Quảng Trị 20/02/2026 01:52

(PLO)- Ngay sau khi nhận tin, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng cùng xuồng máy chuyên dụng, thiết bị lặn và các phương tiện cứu hộ đến hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh.

Chiều ngày 19-2, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng cùng nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân bị mất tích khi chìm thuyền trên sông Gianh vào sáng cùng ngày.

Hàng chục phương tiện được huy động tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trước đó, khoảng 11 giờ, vụ chìm thuyền xảy ra khi phương tiện đang di chuyển trên khu vực sông Gianh thuộc địa bàn xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hoá.

Thời điểm xảy ra, trên thuyền có 7 người, trong đó 3 người đã được cứu sống đưa lên bờ an toàn, 2 người đã tử vong và 2 người đang mất tích.

Thợ lặn chuyên nghiệp được huy động đến hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng cùng xuồng máy chuyên dụng, thiết bị lặn và các phương tiện cứu hộ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức khoanh vùng khu vực xảy ra tai nạn, triển khai đội hình tìm kiếm cả trên mặt nước và dưới lòng sông.

Bà con nhân dân cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đồng thời, nhiều phương tiện dân sự tại địa phương được huy động tham gia rà soát dọc hai bên bờ sông.

Trước điều kiện thời tiết và dòng chảy phức tạp, lực lượng cứu nạn đã chia thành nhiều tổ, sử dụng móc câu, thiết bị dò tìm và thợ lặn chuyên nghiệp để mở rộng phạm vi tìm kiếm.