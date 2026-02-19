Lật thuyền ở Quảng Trị: 2 người chết, 2 người mất tích

Ngày 19-2, nhiều lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm hai người bị mất tích vì lật thuyền trên sông Gianh (tỉnh Quảng Trị).
Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông NVT (68 tuổi, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) cùng 6 người khác là thành viên trong gia đình đi thuyền trên sông Gianh sang xã Tuyên Hóa.
Không may khi gần sang đến bờ thì thuyền bị chìm khiến cả 7 người rơi xuống sông, chới với. Thấy người bị nạn, một thuyền nhỏ gần đó đã nhanh chóng tiếp cận để ứng cứu.
Trong 7 người bị nạn, có 2 người tử vong và 2 người bị mất tích. 4 người còn lại may mắn được cứu sống.
Hiện các đơn vị liên quan đang tích cực triển khai tìm kiếm 2 người mất tích và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.