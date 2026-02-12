2 em học sinh đuối nước khi ra sông tắm 12/02/2026 17:59

(PLO)-Thấy 2 em học sinh chìm dần dưới sông, nhiều em nhỏ khác đã hô hoán để cứu nhưng bất thành.

Chiều 12-2, Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết vừa xảy ra vụ việc hai em học sinh bị đuối nước khi ra sông tắm.

Theo đó, khoảng 12h30, hai em học sinh gồm H.M.T và H.V.Đ.D (9 tuổi) cùng trú tại xã Hướng Hiệp và các bạn khác đi xuống sông Đakrông chơi.

Chính quyền địa phương có mặt hỗ trợ gia đình hai em học sinh bị đuối nước.

Khi tắm dưới sông thì không may hai em T và D bị nước cuốn. Thấy hai em học sinh bị chới với dưới sông, các em học sinh còn lại đã hô hoán để cứu nhưng bất thành. Thi thể của hai em đã được tìm thấy sau đó.

Được biết, hai em học sinh bị đuối nước thuộc một trường học trên địa bàn xã và đang trong những ngày nghỉ học để đón Tết Nguyên đán 2026.