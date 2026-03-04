TP.HCM: Cảnh sát kịp thời cứu nam thanh niên nhảy cầu Phú Long 04/03/2026 20:04

(PLO)- Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã kịp thời cứu sống nam thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn, đoạn qua cầu Phú Long, phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Ngày 3-3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn đoạn qua cầu Phú Long, phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 30 nhận tin báo từ Công an phường Lái Thiêu về việc có người nhảy xuống sông tại khu vực cầu Phú Long.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động 1 xe chuyên dụng, 1 cano cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Đồng thời, đề nghị Đội Công tác Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (cơ sở 1) chi viện 1 xe chỉ huy, 1 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp triển khai công tác cứu nạn.

Sau một hồi tìm kiếm, Cảnh sát phát hiện nam thanh niên đang bám vào đám lục bình trôi trên sông Sài Gòn. Ảnh: PC07

Công tác chỉ huy tại hiện trường do Thiếu tá Nguyễn Lâm Vũ, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 30, trực tiếp phụ trách. Tại hiện trường, lực lượng Phòng PC07 phối hợp Công an phường Lái Thiêu xác minh thông tin, thu thập dữ liệu camera để làm rõ diễn biến vụ việc.

Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận đưa nam thanh niên vào bờ an toàn. Ảnh: PC07

Chỉ huy hiện trường tổ chức lực lượng chia thành ba tổ tìm kiếm trên sông, dọc bờ sông và trên mặt cầu nhằm nhanh chóng xác định vị trí nạn nhân. Đến 7 giờ 35 phút, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đang bám vào đám lục bình trôi trên sông Sài Gòn.

Sau khi sơ cứu ban đầu và trấn an tinh thần, lực lượng PC07 đã bàn giao nạn nhân cho Công an phường Lái Thiêu tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: PC07

Ngay lập tức, tổ công tác triển khai thả phao cứu sinh từ trên cầu, đồng thời sử dụng cano tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Qua xác minh, nạn nhân là LTX (21 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM).

