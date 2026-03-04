Nóng: Tên lửa Iran vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, phòng không NATO xuất kích 04/03/2026 19:50

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do Iran phóng hướng về phía không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 4-3, tờ Kyiv Independent đưa tin.

"Mọi biện pháp nhằm bảo vệ lãnh thổ và không phận của chúng tôi sẽ được tiến hành mà không có bất kỳ sự do dự nào. Chúng tôi bảo lưu quyền đáp trả đối với mọi hành vi thù địch nhắm vào đất nước chúng tôi" - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chưa ghi nhận thương vong, mặc dù các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống huyện Dortyol (tỉnh Hatay), dọc theo khu vực bờ biển phía đông Địa Trung Hải của nước này.

Tên lửa Iran vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, phòng không NATO xuất kích. Ảnh minh họa: J

Trước khi bị bắn hạ, quả tên lửa đã bay qua không phận của Iraq và Syria. Vụ đánh chặn đã nêu bật nguy cơ xung đột lan rộng sang lãnh thổ của các quốc gia thành viên NATO trong bối cảnh Tehran đang gia tăng các đợt tấn công trả đũa.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Thổ Nhĩ Kỳ có phải là mục tiêu chủ đích của vụ phóng tên lửa này hay không.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.