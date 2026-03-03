Chủ tịch Cuba kêu gọi chuyển đổi khẩn cấp mô hình kinh tế đất nước 03/03/2026 18:50

(PLO)- Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel kêu gọi triển khai những cải cách cấp bách và cần thiết nhất đối với mô hình kinh tế - xã hội của Cuba.

Tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cuba ngày 2-3, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel đã kêu gọi triển khai những cải cách cấp bách và cần thiết nhất đối với mô hình kinh tế - xã hội của Cuba, hãng Granma đưa tin.

“Chúng ta phải tập trung ngay vào việc thực hiện những cải cách cấp bách và cần thiết nhất đối với mô hình kinh tế - xã hội” - ông Diaz-Canel nói.

Chủ tịch Cuba cho biết các cải cách này về cơ bản tập trung vào quyền tự chủ của doanh nghiệp và quyền tự chủ của chính quyền cấp đô thị. Các nội dung cũng bao gồm việc tinh gọn bộ máy nhà nước, chính phủ và các cơ quan; thúc đẩy sản xuất lương thực quốc gia gắn với cân đối ở cấp đô thị.

Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cuba ngày 2-3. Ảnh: Estudios Revolucion

Ông Diaz-Canel nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi cơ cấu năng lượng, không chỉ phát triển các nguồn tái tạo mà còn khai thác hiệu quả dầu thô trong nước. Bên cạnh đó là thúc đẩy xuất khẩu gắn với các cơ chế linh hoạt đã được phê duyệt cho đầu tư trực tiếp nước ngoài; tăng cường hợp tác kinh tế giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, đặc biệt ở cấp đô thị; đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh với người Cuba đang sinh sống ở nước ngoài.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh tất cả những điều này phải góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, gia tăng nguồn thu ngoại tệ và phát triển sản xuất trong nước, trong đó đặc biệt chú trọng lĩnh vực lương thực.

“Việc đạt được mục tiêu này phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả hoạt động của hệ thống doanh nghiệp, cũng như cách thức vận hành của các địa phương” - ông Diaz-Canel lưu ý.

Ông cho rằng các doanh nghiệp phải sẵn sàng tận dụng đầy đủ những thẩm quyền đã được trao. Nhiều biện pháp liên quan đến quyền tự chủ của doanh nghiệp đã được phê duyệt nhưng chưa được triển khai; thậm chí một số còn chưa được biết đến.

Ông Díaz-Canel cũng nhấn mạnh “các địa phương phải chuẩn bị, bởi những tiến trình mà chúng ta đang mở ra sẽ ngày càng được triển khai nhiều hơn ở cấp này”.

“Các địa phương phải quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài; phải quản lý các cơ chế vận hành khép kín bằng ngoại tệ; phải quản lý các quan hệ hợp tác kinh tế giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; phải thiết kế và đề xuất các hệ thống sản xuất tại chỗ; và phải quản lý các khoản đầu tư từ người Cuba ở nước ngoài” - ông giải thích.

Ông nhấn mạnh cần có sự chuẩn bị để cùng nhau đóng góp vào sản xuất quốc gia, thúc đẩy sản xuất lương thực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, gia tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, mở rộng xuất khẩu, khai thác tốt hơn năng lực sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu năng lượng và xây dựng mối quan hệ phù hợp giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

Chủ tịch Cuba kêu gọi các thành viên Hội đồng Bộ trưởng làm việc khẩn trương, thông minh, tăng cường giám sát, phân tích sâu sắc, duy trì tiêu chuẩn cao và kỷ luật, phát huy tối đa tiềm năng và kiên quyết chất vấn những nội dung chưa đạt tiến triển.