Lầu Năm Góc họp báo: Iran không phải là Iraq! 02/03/2026 21:04

(PLO)- Lầu Năm Góc khẳng định không kích Iran không nhằm “thay đổi chế độ”, đồng thời làm rõ mục tiêu quân sự và quá trình chuẩn bị chiến dịch.

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 2-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran không nhằm mục tiêu “thay đổi chế độ”, dù ông thừa nhận ban lãnh đạo tại quốc gia này đã thay đổi, theo đài CNN.

Không nhằm “thay đổi chế độ” ở Iran

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng lập luận rằng Mỹ không phải bên khơi mào xung đột, cáo buộc Iran trong nhiều thập niên đã tiến hành các cuộc tấn công trong một “cuộc chiến đơn phương chống lại nước Mỹ”.

“Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng tôi đang kết thúc nó” - ông Hegseth nhấn mạnh.

Ông Hegseth nói rằng chính quyền Iran đã tiến hành một cuộc chiến chống Mỹ “suốt 47 năm qua” nhưng không tuyên chiến công khai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh chụp màn hình: ABC News

“Họ làm điều đó bằng máu của người dân chúng tôi: các vụ đánh bom xe ở Beirut, các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào tàu của chúng tôi, những vụ sát hại tại các đại sứ quán, các thiết bị nổ ven đường ở Iraq và Afghanistan, tất cả đều được Lực lượng Quds và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tài trợ và vũ trang” - ông Hegseth nói.

Iran không phải Iraq

Bộ trưởng Hegseth khẳng định cuộc chiến chống Iran không thể so sánh với Chiến tranh Iraq, nhấn mạnh Mỹ sẽ không lún sâu vào vũng lầy “xây dựng quốc gia” như hai thập niên trước.

“Đây không phải là Iraq. Cuộc chiến này không kéo dài vô tận. Điều này hoàn toàn ngược lại. Chiến dịch này là một nhiệm vụ rõ ràng, mang tính hủy diệt và quyết định: tiêu diệt mối đe dọa tên lửa, phá hủy lực lượng hải quân, và không để Iran có vũ khí hạt nhân” - ông Hegseth nói.

"Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân"

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào Iran là “chiến dịch không quân có mức độ sát thương cao nhất, phức tạp nhất và chính xác nhất trong lịch sử”.

Ông Hegseth cũng cáo buộc Iran “đang phát triển các loại tên lửa và máy bay không người lái mạnh mẽ nhằm tạo ra một lá chắn thông thường cho tham vọng tống tiền hạt nhân”.

“Iran đã chĩa một khẩu súng thông thường vào đầu chúng tôi, trong khi tìm cách dối trá để tiến tới sở hữu bom hạt nhân” - vị bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Hegseth nhấn mạnh Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, tuyên bố chiến dịch hiện nay tập trung vào việc phá hủy các hệ thống tên lửa, các cơ sở sản xuất tên lửa, lực lượng hải quân cùng những hạ tầng an ninh khác của Iran.

Ông Hegseth tái khẳng định hiện không có binh sĩ Mỹ hiện diện trên bộ tại Iran, song từ chối loại trừ khả năng Washington sẽ có các bước đi tiếp theo trong tương lai.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ hành động ở mức độ cần thiết để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, nhưng nhấn mạnh sẽ không hành động một cách “thiếu khôn ngoan”.

Chi tiết quá trình chuẩn bị tấn công Tehran

Cũng trong cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine nhận định cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran sẽ không phải là một "chiến dịch đơn lẻ, diễn ra trong một sớm một chiều".

"Đây không phải là một chiến dịch đơn lẻ, diễn ra trong một sớm một chiều. Các mục tiêu quân sự mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Lực lượng Liên quân được giao phó sẽ cần thời gian để hoàn thành. Trong một số trường hợp, đây sẽ là những nhiệm vụ hết sức khó khăn và cam go" - ông Caine.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine. Ảnh chụp màn hình: ABC News

"Chúng tôi dự báo sẽ có thêm những mất mát. Tuy nhiên, như thường lệ, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giảm thiểu tối đa thương vong cho lực lượng Mỹ" - vị tướng này cho biết thêm.

Theo đài CNN, đã có 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran vào cuối tuần qua.

Ông Caine cũng đã phác thảo các mục tiêu của chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

“Mục tiêu của chúng tôi là tự bảo vệ mình và các đối tác trong khu vực, ngăn chặn Iran có khả năng phô trương và triển khai sức mạnh ra ngoài biên giới, đồng thời sẵn sàng cho các hành động tiếp theo khi cần thiết” - ông Caine tuyên bố.

Về công tác chuẩn bị và lập kế hoạch cho chiến dịch, ông Caine, cho biết “toàn bộ sức mạnh” của các lực lượng vũ trang Mỹ đã được huy động, cùng hội tụ trong một mục tiêu thống nhất nhằm đối phó với “một đối thủ có năng lực và quyết tâm cao”.

Theo ông Caine, các lực lượng liên quân Mỹ đã triển khai những đòn đánh đồng bộ, nhiều tầng, được thiết kế để gây rối loạn, làm suy yếu, ngăn chặn và phá hủy khả năng tiến hành cũng như duy trì các hoạt động tác chiến của Iran.

“Về phía Mỹ, đây là đỉnh điểm của nhiều tháng, thậm chí trong một số trường hợp là nhiều năm, lên kế hoạch một cách thận trọng” - ông Caine nói.

Tướng Caine cho biết các lực lượng Mỹ đã nhận mệnh lệnh cuối cùng từ Tổng thống Trump vào lúc chiều 27-2.

“Tổng thống đã chỉ thị, và tôi xin trích nguyên văn: ‘Chiến dịch Epic Fury được phê chuẩn. Không hủy bỏ. Chúc may mắn.’ Hết trích dẫn” - ông Caine nói.

Sau mệnh lệnh này, mọi thành phần của lực lượng liên quân Mỹ đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi các hoạt động tác chiến quy mô lớn chính thức bắt đầu vào 9 giờ 45 sáng theo giờ địa phương tại Tehran.

Ông Caine cho biết các lực lượng Mỹ đã giành được ưu thế trên không tại Iran.

“Các đòn không kích của lực lượng Mỹ đã giúp [Washington] thiết lập ưu thế trên không ở những khu vực nhất định. Ưu thế này không chỉ giúp tăng cường bảo vệ lực lượng của chúng tôi, mà còn cho phép họ tiếp tục các hoạt động tác chiến trên lãnh thổ Iran” - ông Caine nói.

Ông Caine cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào những gì ông gọi là các “đối thủ” của Mỹ.

“Với những ai muốn thử thách quyết tâm của chúng tôi hoặc đe dọa nước Mỹ hay các đồng minh của Mỹ, hãy hiểu rõ rằng: chúng tôi có thể vươn tới các bạn, có thể duy trì cuộc chiến, có thể mở rộng quy mô tác chiến, và chúng tôi sẽ giành chiến thắng” - ông Caine nhấn mạnh.