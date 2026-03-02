Mỹ: 3 tiêm kích F-15 bị rơi là do Kuwait bắn nhầm 02/03/2026 19:09

(PLO)- Quân đội Mỹ xác nhận 3 tiêm kích F-15 của Mỹ rơi ở Kuwait là do một sự cố “bắn nhầm từ lực lượng đồng minh”.

Ngày 2-3, quân đội Mỹ xác nhận 3 tiêm kích F-15 của Mỹ rơi ở Kuwait trước đó cùng ngày là do một sự cố “bắn nhầm từ lực lượng đồng minh”, theo đài CNN.

“Ba tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury (tạm dịch: Cơn thịnh nộ dữ dội) đã rơi trên không phận Kuwait do một sự cố bắn nhầm rõ ràng” - theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đề cập chiến dịch đang diễn ra của Israel và Mỹ ở Iran.

CENTCOM cho biết trong lúc “giao tranh ác liệt - bao gồm các đợt tấn công từ máy bay Iran, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) - các tiêm kích của Không quân Mỹ đã bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm”.

Một tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn hạ trên không phận Kuwait. Ảnh: Noor Pictures/Shutterstock

“Tất cả 6 thành viên phi hành đoàn đã thoát ly an toàn, được giải cứu và hiện trong tình trạng ổn định” - CENTCOM cho biết.

“Kuwait đã thừa nhận sự cố này, và chúng tôi cảm kích những nỗ lực của lực lượng phòng vệ Kuwait cũng như sự hỗ trợ của họ trong chiến dịch đang diễn ra” - tuyên bố tiếp tục.

CENTCOM cho biết vụ việc đang được điều tra thêm.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait cho biết “một số” tiêm kích Mỹ đã rơi ở nước này.