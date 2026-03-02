Nghi phạm mặc áo in cờ Iran xả súng vào quán bar Mỹ 02/03/2026 12:31

(PLO)- Cơ quan chức năng Mỹ cho biết đang điều tra liệu động cơ của nghi phạm xả súng vào quán bar ở Austin có phải do chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran gây ra hay không.

Một tay súng mặc áo in cờ Iran đã xả súng vào một quán bar ở TP Austin (bang Texas, Mỹ) vào rạng sáng 1-3, khiến 2 người chết và 14 người bị thương, theo đài CNN.

Vụ xả súng xảy ra bên ngoài quán bar Buford’s Backyard Beer Garde trên đường Sixth Street - một địa điểm giải trí về đêm với nhiều quán bar và câu lạc bộ âm nhạc gần ĐH Texas.

Cảnh sát Austin đã bắn chết tay súng ngay tại hiện trường. Bộ An ninh Nội địa Mỹ sau đó xác định tay súng là Ndiaga Diagne, 53 tuổi, người đã sử dụng cả súng lục và súng trường để thực hiện vụ việc.

Hiện trường vụ xả súng vào một quán bar ở TP Austin (bang Texas, Mỹ) vào rạng sáng 1-3. Ảnh: American-Statesman

Theo những người quen thuộc với cuộc điều tra, Diagne mặc một chiếc áo hoodie có dòng chữ “Tài sản của Allah” bên ngoài một chiếc áo phông in hình cờ Iran khi nổ súng vào những người đang vui chơi cuối tuần tại quán Backyard Beer Garden ở Buford. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy một cuốn kinh Koran trong chiếc SUV mà nghi phạm lái đến khu vực đó.

Diagne là công dân Mỹ nhập tịch gốc Senegal, có tiền sử vi phạm pháp luật về sức khỏe tâm thần.

Bà Lisa Davis - Cảnh sát trưởng TP Austin - cho biết Diagne đã lái xe nhiều lần qua quán bar trước khi dừng lại và bắn súng lục ra khỏi cửa sổ xe SUV. Nghi phạm bắn trúng một số khách hàng trên sân hiên, sau đó đỗ xe, bước ra với một khẩu súng trường và nổ súng vào những người đang bỏ chạy khỏi khu vực trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Alex Doran cho biết rằng động cơ của vụ tấn công vẫn chưa được xác định, nhưng “có những dấu hiệu trên người nghi phạm và trong xe của tay súng cho thấy có khả năng liên quan khủng bố”.

Theo hai nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, các nhà chức trách đang xem xét liệu động cơ của nghi phạm có phải do chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran gây ra hay không, theo tờ The Washington Post.

Các nhà chức trách Mỹ không tin rằng Diagne đang phối hợp trực tiếp với bất kỳ nhóm nào có liên hệ hoặc ủng hộ Iran. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và thông tin có thể thay đổi.

Những lo ngại về an ninh đã nổi lên khắp nước Mỹ kể từ khi Washington và Israel phối hợp tấn công Iran hôm 28-2, và một số cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã báo cáo rằng chính quyền đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng bị trả đũa.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về vụ xả súng.