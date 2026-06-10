Lật tẩy thủ đoạn giao nhận của đường dây ma túy liên quan 400 người 10/06/2026 16:11

(PLO)- Đường dây ma túy xuyên quốc gia trong Chuyên án 126N được đánh giá là một trong những tổ chức tội phạm ma túy phức tạp nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam.

Ngày 10-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết qua công tác nắm tình hình đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố và có yếu tố xuyên quốc gia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Cục C04. Ảnh: CA

Quá trình điều tra xác định các thành viên trong đường dây được tổ chức theo mô hình phân tầng, phân lớp chặt chẽ. Mỗi người chỉ nắm một công đoạn nhất định, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp nhằm tránh bị phát hiện khi một mắt xích bị bắt giữ.

Liên tục thay đổi phương thức giao nhận

Theo Bộ Công an, đây là tổ chức tội phạm ma túy có tính chất khép kín, hoạt động rất tinh vi và manh động. Các thành viên triệt để lợi dụng công nghệ cao, sử dụng các ứng dụng liên lạc mã hóa, tài khoản ngân hàng và ví điện tử để điều hành từ xa.

Những người cầm đầu hầu như không trực tiếp xuất hiện trong các giao dịch mà thông qua nhiều lớp trung gian. Các cuộc trao đổi được thực hiện trên mạng xã hội hoặc ứng dụng bảo mật, số điện thoại thường xuyên thay đổi nhằm gây khó khăn cho công tác theo dõi.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ công bố thư khen của Thủ tướng chính phủ. Ảnh: N. TÂN

Đáng chú ý, phương thức giao nhận ma túy liên tục được thay đổi. Có thời điểm, các thành viên sử dụng xe ô tô dịch vụ tự lái hoặc xe cá nhân để trực tiếp vận chuyển hàng cấm. Khi nhận thấy nguy cơ bị phát hiện, chúng chuyển sang thuê shipper trung gian giao hàng mà không biết bên trong chứa ma túy.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 126N. Ảnh: CA

Nhiều trường hợp, ma túy được cất giấu tại những khu vực vắng người, bãi đất trống hoặc ven đường. Sau đó, người giao hàng đánh dấu vị trí, quay clip, chụp hình gửi cho người nhận đến lấy, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp.

Công an lần lượt xác định, bắt các mắt xích trong đường dây. Ảnh: CA

Để che giấu dòng tiền, các giao dịch thanh toán không thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán mà được luân chuyển qua nhiều đầu mối trung gian, tiệm vàng, cơ sở cầm đồ hoặc tài khoản khác nhau nhằm xóa dấu vết.

Địa bàn hoạt động của đường dây trải rộng từ khu vực biên giới đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các thành viên thường xuyên đến khu vực giáp biên giới Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh để nhận ma túy rồi nhanh chóng đưa sâu vào nội địa tiêu thụ.

Súng đạn bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CA

Không chỉ tinh vi trong phương thức hoạt động, nhiều thành viên trong đường dây còn có tiền án, tiền sự, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả khi bị phát hiện hoặc bắt giữ.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngày 14-1-2026, C04 đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập Chuyên án 126N để tập trung đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây.

Hiệp đồng nhiều lực lượng, bắt giữ hơn 400 người liên quan

Tham gia chuyên án có lực lượng của bảy cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và công an 11 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nghệ An.

Các thành viên trong đường dây sử dụng ô tô dịch vụ tự lái hoặc xe cá nhân để trực tiếp vận chuyển hàng cấm. Ảnh: CA

Sau nhiều tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án từng bước dựng lên toàn bộ sơ đồ hoạt động của đường dây và xác định thời cơ phá án đã chín muồi.

Ngày 15-4-2026, các mũi công tác đồng loạt triển khai kế hoạch bắt giữ. Tại Vĩnh Long, lực lượng chức năng bắt quả tang Sơn Thành Phú (31 tuổi, ngụ Cần Thơ), thu giữ 18 kg ma túy tổng hợp và bốn bánh heroin.

Sơn Thành Phú cùng tang vật ma túy bị bắt ở Vĩnh Long. Ảnh: CA

Tại TP.HCM, ban chuyên án bắt quả tang Trần Phát Đạt (25 tuổi) và Nguyễn Thành Đạt (24 tuổi, cùng ngụ Cần Thơ), thu giữ 31 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin.

Ngay sau đó, các tổ công tác tại 11 tỉnh, thành phố đồng loạt ra quân, bắt giữ thêm 115 người liên quan. Chỉ trong ngày đầu phá án, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 119 người, thu giữ hơn 86 kg ma túy tổng hợp, 6.000 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 112 gói ma túy dạng "nước vui", ba khẩu súng cùng nhiều tang vật khác.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc mở rộng chuyên án, ban chuyên án tiếp tục truy xét toàn bộ các mắt xích còn lại trong đường dây.

Trần Phát Đạt và Nguyễn Thành Đạt bị bắt cùng số lượng lớn ma túy tại TP.HCM. Ảnh: CA

Lực lượng C04 còn phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng nước bạn tổ chức khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ thêm các thành viên có vai trò liên quan.

Đến nay, tổng số người bị bắt giữ trong chuyên án đã lên tới 406 người, trong đó có ba người bị bắt tại Campuchia và năm người mang quốc tịch nước ngoài. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 88 kg ma túy tổng hợp, gần 6.400 viên thuốc lắc, hơn 400 gói ma túy dạng "nước vui", 60 đầu thuốc lá điện tử chứa chất cấm, hơn 200 kg khí N2O, bảy khẩu súng, 35 viên đạn cùng nhiều tài sản, phương tiện liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 45 vụ án, khởi tố 230 bị can về nhiều hành vi như mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các tội danh liên quan khác; đồng thời xử lý vi phạm hành chính 114 trường hợp.

Theo Bộ Công an, đây là chuyên án ma túy có số người bị bắt giữ nhiều nhất từ trước đến nay, đồng thời là chuyên án đầu tiên được triển khai đồng bộ trên phạm vi 11 tỉnh, thành phố với sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng.

Các thành viên trong đường dây cất giấu ma túy ở những địa điểm vắng vẻ. Ảnh: CA

Kết quả của Chuyên án 126N tiếp tục khẳng định hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia; góp phần ngăn chặn lượng lớn ma túy thẩm lậu vào nội địa, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về ma túy, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho người dân.