Khởi tố 4 người sai phạm trong bồi thường tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 29/06/2026 13:07

(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.

Ngày 29-6, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn nghi phạm để điều tra cùng về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, xảy ra tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Bốn bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Hữu Tân (44 tuổi, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh), Hán Tấn Vĩnh An (49 tuổi, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà), Trần Huỳnh Kiến Trúc (51 tuổi, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa) và Đỗ Ngọc Quang (69 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân).

Cảnh sát khám xét nơi làm việc của các bị can. Ảnh: XH

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi của nhóm người trên.

Cụ thể, Nguyễn Hữu Tân, Hán Tấn Vĩnh An, Trần Huỳnh Kiến Trúc và Đỗ Ngọc Quang đã lợi dụng chính sách để tổ chức lấn chiếm đất do nhà nước quản lý rồi tìm cách hợp thức hóa bằng giấy tờ chuyển nhượng viết tay. Đồng thời, họ thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên để hưởng chính sách bồi thường trái quy định.

Theo cảnh sát, quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan nhằm bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng quy định, công khai và minh bạch.