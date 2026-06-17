Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup ở Khánh Hòa 17/06/2026 16:19

(PLO)- Cảnh sát phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 17-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ hình sự Dương Tuấn Hải (41 tuổi), Nguyễn Thông (36 tuổi, cùng ngụ phường Tây Nha Trang) và Trần Nghĩa Danh (54 tuổi, ngụ phường Nha Trang) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Nhóm người trong đường dây cá độ bóng đá bị triệt xóa. Ảnh: TQ

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, ngày 15-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, triệu tập 14 người có liên quan để làm việc.

Tại cơ quan công an, những người này khai đã nhận tài khoản cá cược từ các thành viên cấp trên, sau đó tạo nhiều tài khoản cấp dưới để cung cấp cho các con bạc tham gia đặt cược các trận bóng đá qua mạng Internet.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ ngày 10-5-2026 đến nay, các tài khoản cá cược do các nghi can cầm đầu quản lý đã phát sinh số điểm cá cược hơn 100.000 điểm, tương đương số tiền giao dịch hơn 2 tỉ đồng theo quy ước của đường dây.

Lực lượng công an đã tạm giữ 14 điện thoại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan.