Công an TP.HCM phối hợp TikToker tuyên truyền phòng chống cá độ mùa World Cup 17/06/2026 16:39

(PLO)- Công an TP.HCM vừa đổi mới hình thức tuyên truyền phòng chống cá độ bóng đá bằng tiểu phẩm ngắn trên mạng xã hội phối hợp cùng TikToker.

Ngày 17-6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với TikToker "Thanh Đau Đầu" thực hiện clip ngắn tuyên truyền pháp luật phòng chống cá độ bóng đá, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, kéo theo nguy cơ phát sinh nhiều hoạt động cá độ trực tuyến.

Thay vì truyền tải các quy định pháp luật theo cách truyền thống, clip ngắn xây dựng tình huống gần gũi xoay quanh tâm lý muốn thử vận may bằng cá độ bóng đá của một người trẻ.

Phòng PA05 Công an TP.HCM đã phối hợp xây dựng một đoạn clip tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm cờ bạc trên không gian mạng. Ảnh: CA

Thông qua phần đối thoại trực tiếp, cán bộ công an đã giải thích các quy định liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cảnh báo những hệ lụy pháp lý và kinh tế mà người tham gia có thể phải đối mặt.

Toàn bộ thông điệp được thể hiện dưới dạng tiểu phẩm ngắn, sử dụng ngôn ngữ đời thường, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Qua clip, cơ quan công an nhắc nhở hành vi đánh bạc trên không gian mạng qua website, ứng dụng, mạng xã hội có thể bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm và còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Trong khi đó, người có hành vi tổ chức đánh bạc có thể bị phạt tù từ một năm đến năm năm và phạt tiền đến 300 triệu đồng.

Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tại TP.HCM đã chủ động đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân thông qua các nền tảng số.